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Незаменимые помощники – как беспилотники помогают белорусским энергетикам обследовать инфраструктуру

07 марта 2026 16:45
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Цифровое зрение для энергетиков. В Гомельской области линии электропередачи и инфраструктуру теперь обследуют с помощью дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальные бригады появились во всех филиалах «Гомельэнерго».

Это помогает оперативнее выявлять повреждения и быстрее устранять последствия непогоды. Современная техника позволяет видеть сети так, как было недоступно еще несколько лет назад.

Как беспилотники стали незаменимыми помощниками для белорусских энергетиков – репортаж Анны Корольчук.

Незаменимые помощники – как беспилотники помогают белорусским энергетикам обследовать инфраструктуру-2

Ураган летом 2024-го стал серьезным испытанием для энергосистемы страны. Тысячи поврежденных километров линий электропередач и обесточенные населенные пункты – экстремальная погода заставила искать новые решения, чтобы не допускать перебоев в будущем. Одно из них – беспилотная авиация. 

Незаменимые помощники – как беспилотники помогают белорусским энергетикам обследовать инфраструктуру-4

Вадим Астапенко, начальник службы беспилотных летательных систем и обработки информации предприятия «Гомельэнерго»:
Принято решение создать индивидуальную службу, которая будет заниматься только полетами и осмотрами, как плановыми, так и в аварийных ситуациях линий электропередач. Уже пролетели более 400 км. Эксплуатация беспилотников – это быстро, безопасно для самих людей и мы получаем точные фото- и видеоматериалы, с помощью которого можно определить тот или иной тип дефекта.

Незаменимые помощники – как беспилотники помогают белорусским энергетикам обследовать инфраструктуру-6

К работе приступили в 2025 году и уже успели оценить новый метод. Всего за пару часов бригада проверяет 15 километров линии, и это по непроходимой местности с болотами и густым лесом. Дрон заглядывает в труднодоступные уголки, лишь бы была подходящая погода.

Беспилотник поднимается на высоту около сотни метров. Каждый полет – не просто картинка, а детальный отчет для энергетиков. По итогам осмотра формируют план работ: где нужно заменить изоляторы, а где готовиться к капремонту.

Подробности в видео.

# Беспилотники # Государственная политика

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