Незаменимые помощники – как беспилотники помогают белорусским энергетикам обследовать инфраструктуру
Цифровое зрение для энергетиков. В Гомельской области линии электропередачи и инфраструктуру теперь обследуют с помощью дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальные бригады появились во всех филиалах «Гомельэнерго».
Это помогает оперативнее выявлять повреждения и быстрее устранять последствия непогоды. Современная техника позволяет видеть сети так, как было недоступно еще несколько лет назад.
Как беспилотники стали незаменимыми помощниками для белорусских энергетиков – репортаж Анны Корольчук.
Ураган летом 2024-го стал серьезным испытанием для энергосистемы страны. Тысячи поврежденных километров линий электропередач и обесточенные населенные пункты – экстремальная погода заставила искать новые решения, чтобы не допускать перебоев в будущем. Одно из них – беспилотная авиация.
Вадим Астапенко, начальник службы беспилотных летательных систем и обработки информации предприятия «Гомельэнерго»:
Принято решение создать индивидуальную службу, которая будет заниматься только полетами и осмотрами, как плановыми, так и в аварийных ситуациях линий электропередач. Уже пролетели более 400 км. Эксплуатация беспилотников – это быстро, безопасно для самих людей и мы получаем точные фото- и видеоматериалы, с помощью которого можно определить тот или иной тип дефекта.
К работе приступили в 2025 году и уже успели оценить новый метод. Всего за пару часов бригада проверяет 15 километров линии, и это по непроходимой местности с болотами и густым лесом. Дрон заглядывает в труднодоступные уголки, лишь бы была подходящая погода.
Беспилотник поднимается на высоту около сотни метров. Каждый полет – не просто картинка, а детальный отчет для энергетиков. По итогам осмотра формируют план работ: где нужно заменить изоляторы, а где готовиться к капремонту.
Подробности в видео.