Незаменимые помощники – как беспилотники помогают белорусским энергетикам обследовать инфраструктуру

Цифровое зрение для энергетиков. В Гомельской области линии электропередачи и инфраструктуру теперь обследуют с помощью дронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальные бригады появились во всех филиалах «Гомельэнерго». Это помогает оперативнее выявлять повреждения и быстрее устранять последствия непогоды. Современная техника позволяет видеть сети так, как было недоступно еще несколько лет назад. Как беспилотники стали незаменимыми помощниками для белорусских энергетиков – репортаж Анны Корольчук.

Ураган летом 2024-го стал серьезным испытанием для энергосистемы страны. Тысячи поврежденных километров линий электропередач и обесточенные населенные пункты – экстремальная погода заставила искать новые решения, чтобы не допускать перебоев в будущем. Одно из них – беспилотная авиация.

Вадим Астапенко, начальник службы беспилотных летательных систем и обработки информации предприятия «Гомельэнерго»:

Принято решение создать индивидуальную службу, которая будет заниматься только полетами и осмотрами, как плановыми, так и в аварийных ситуациях линий электропередач. Уже пролетели более 400 км. Эксплуатация беспилотников – это быстро, безопасно для самих людей и мы получаем точные фото- и видеоматериалы, с помощью которого можно определить тот или иной тип дефекта.