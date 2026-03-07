Она дала более 100 тонн молока и вырастила поколение потомства! Рассказываем о корове-рекордсменке

Беларусь на пороге большого аграрного старта. В стране завершается подготовка к весенне-полевым работам – одному из самых ответственных этапов сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для аграриев сейчас буквально каждый день на счету: посевная кампания требует точности и дисциплины, ведь именно она закладывает основу будущего урожая. А значит – и основу продовольственной безопасности страны.

Урожай для Беларуси – не просто экономический показатель. Это фундамент национального суверенитета и независимости. От того, насколько слаженно пройдут весенние работы, зависит наличие на прилавках собственных продуктов питания, устойчивость внутреннего рынка и защита от внешних экономических колебаний. Успешная посевная для аграрной отрасли имеет еще одно стратегическое значение. Будущий урожай формирует кормовую базу для животноводства – отрасли, которая обеспечивает страну молоком и мясом и является одним из ключевых драйверов белорусского экспорта. Потому развитию животноводства сегодня уделяется особое внимание. В стране уже создано около 1 700 молочно-товарных комплексов, где производится порядка 80 % всего молока. И модернизация продолжается: только в ближайшее время планируется строительство еще 48 современных комплексов. Параллельно создается инфраструктура для выращивания молодняка – более 500 новых профилакториев для телят почти на 95 тысяч мест.

Такие решения напрямую связаны с поручениями Президента – сохранить поголовье крупного рогатого скота и обеспечить его дальнейший рост. Речь идет не только о количестве, но и о качестве содержания животных. В хозяйствах внедряют современные технологии ухода, усиливают ветеринарный контроль, используют научные рекомендации по содержанию скота в сложных погодных условиях. В достаточном объеме обеспечены вакцины, корма и комбикормовые смеси, а ситуацию в регионах постоянно мониторят специалисты Минсельхозпрода и местных органов власти. Все эти меры – часть более широкой стратегии развития отрасли. В ближайшие годы аграрный сектор будет работать по новой государственной программе «АПК будущего» на 2026-2030 годы. Она предполагает рост производства, повышение продуктивности и расширение экспортного потенциала. Среди ключевых ориентиров – увеличение выпуска сельхозпродукции, повышение производительности труда и укрепление продовольственной безопасности.

Особый акцент сделан на технологичности отрасли: модернизации комплексов, развитии семеноводства, цифровизации сельского хозяйства, глубокой переработке продукции и укреплении кормовой базы. Все это должно обеспечить устойчивость аграрного сектора и сделать его еще более конкурентоспособным – как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Именно благодаря такой системной работе в белорусских хозяйствах растет производительность. Причем речь не только о современных технологиях, но и о результатах многолетней селекции, грамотного ухода и правильной организации работы. Иногда эти результаты действительно впечатляют. В одном из хозяйств Минской области живет настоящая рекордсменка – корова, которая за свою жизнь дала более сотни тонн молока и вырастила целое поколение потомства. Все подробности у нашего корреспондента – Даниила Дроботова.

Животноводство Несвижского района демонстрирует результаты, выходящие за рамки привычных показателей. В последнее время регион остается лидером по производству молока в стране. Успех ощутим благодаря модернизации МТК и высокопродуктивному поголовью, в частности голштинской породы. Эти коровы способны давать большие надои при грамотном подходе и качественном питании. В «Снове» привыкли работать продуктивно, сейчас среднесуточный удой превышает 10 тонн.

А это та самая буренка, которая за 12 лет выдала более 130 тонн молока и только экстра-класса. Рекордный показатель. Животноводы к нему шли долго, вырабатывали схему питания. Учитывались и физиологические особенности коровы. Но невозможного ничего не бывает.

Екатерина Сержан, старший зоотехник-технолог сельскохозяйственного производственного кооператива «Снов»:

У этой уникальной коровы было 10 лактаций. И самый высокий удой за 305 дней был по 8-й лактации. Это 14 197 килограмм молока. Среднесуточный удой у нее очень высокий: где-то 66-67 литров молока в сутки. Здоровое поголовье – здоровое потомство. Это четко мониторят ветеринары. Обследуют больных коров и оперативно принимают решения. Технологически здесь все отстроено.