Цирковое представление «Цирколетто» прошло в рамках «Славянского базара в Витебске»

Вместо привычной сцены – настоящий манеж, вместо строгих кресел – атмосфера праздника и детского восторга. Фестивальная площадка концертного зала «Витебск» превратилась в шатер семейного цирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках Дней Союзного государства здесь впервые прошло яркое шоу «Цирколетто». Российские и белорусские артисты подготовили трюки, от которых буквально захватывало дух. А каждый ребенок смог попробовать себя в роли фокусника или акробата.
Зрители увидели захватывающие выступления гимнастов, акробатов, жонглеров и фокусников. Изюминкой программы стало выступление звездного клоунского трио «Без Носков» в сопровождении оркестра Белорусского государственного цирка.
Артем Бабинов, участник клоунского трио «Без Носков»:
Это наша готовая, отточенная, проверенная работа, которую мы привезли, чтобы наверняка. Это престижно, выступать на этом фестивале, престижно выступать на площадках наряду с именитыми артистами, которых знает вся страна.
На «Славянском базаре» впервые после долгого перерыва зазвучал джаз.