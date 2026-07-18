Цирковое представление «Цирколетто» прошло в рамках «Славянского базара в Витебске»

Вместо привычной сцены – настоящий манеж, вместо строгих кресел – атмосфера праздника и детского восторга. Фестивальная площадка концертного зала «Витебск» превратилась в шатер семейного цирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках Дней Союзного государства здесь впервые прошло яркое шоу «Цирколетто». Российские и белорусские артисты подготовили трюки, от которых буквально захватывало дух. А каждый ребенок смог попробовать себя в роли фокусника или акробата.