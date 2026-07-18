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Цирковое представление «Цирколетто» прошло в рамках «Славянского базара в Витебске»

18 июля 2026 13:53
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Вместо привычной сцены – настоящий манеж, вместо строгих кресел – атмосфера праздника и детского восторга. Фестивальная площадка концертного зала «Витебск» превратилась в шатер семейного цирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках Дней Союзного государства здесь впервые прошло яркое шоу «Цирколетто». Российские и белорусские артисты подготовили трюки, от которых буквально захватывало дух. А каждый ребенок смог попробовать себя в роли фокусника или акробата.

Цирковое представление «Цирколетто» прошло в рамках «Славянского базара в Витебске»-2

Зрители увидели захватывающие выступления гимнастов, акробатов, жонглеров и фокусников. Изюминкой программы стало выступление звездного клоунского трио «Без Носков» в сопровождении оркестра Белорусского государственного цирка.

Артем Бабинов, участник клоунского трио «Без Носков»:
Это наша готовая, отточенная, проверенная работа, которую мы привезли, чтобы наверняка. Это престижно, выступать на этом фестивале, престижно выступать на площадках наряду с именитыми артистами, которых знает вся страна.

На «Славянском базаре» впервые после долгого перерыва зазвучал джаз.

# Славянский базар в Витебске

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