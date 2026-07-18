Реализация инвестпроектов за рубежом – какие задачи ставит Лукашенко на внешних рынках

На неделе отдельно Президент рассмотрит реализацию инвестпроектов Беларуси за рубежом. Задача – активизировать наше присутствие на рынках разных стран. На предстоящем мероприятии будет дана оценка результативности работы после недавней большой зарубежной командировки главы государства по странам Глобального Юга.

Александр Лукашенко заслушает доклады должностных лиц, которые закреплены за конкретными регионами и несут ответственность за реализацию инвестпроектов.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Обычной торговли уже на сегодняшний день мало. И для того, чтобы устойчиво и на долгие годы закрепиться на этих рынках, нам нужны совместные инвестиционные проекты именно в этих регионах. В первую очередь это сборочное производство. Конечно, никто готовые наши заводы туда переносить не будет, но найти этот баланс, как говорит Президент, разделить цепочку добавленной стоимости правильным образом, чтобы тот совместный продукт, который будет в Индонезии, Китае, Узбекистане или в странах Африки, мог попадать под местные программы субсидирования. Это, конечно, задача нашего промышленного блока, агропромышленного блока и других отраслей, которые занимаются соответствующими проектами.