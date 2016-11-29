Михаил Орда о модернизации профсоюзов: главное соблюсти интересы простых людей

Новости Беларуси. Продолжается модернизация профсоюзов, входящих в белорусскую Федерацию.

Решение о необходимости объединения родственных организаций было принято на 7 съезде ФПБ в 2015 году.

Это – возможность эффективнее решать вопросы на местах. Кроме того, позволяет наладить обмен профессиональными знаниями. В 2016 году ряды сомкнули профсоюзы в сфере промышленности, энергетики, транспорта и лесного хозяйства.

Следующий шаг – объединение структур в Вооруженных Силах.

При этом для членов организаций сохраняются все социальные гарантии, предусмотренные в коллективных и тарифных соглашениях.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Всецело поддерживаем те преобразования, те структурные реформы, которые проводит сейчас Федерация профсоюзов Беларуси в рамках упорядочивания структуры. Численность Вооруженных Сил составляют лица гражданского персонала (четверть от состава Вооруженных Сил).

Они войдут в составе профсоюза Вооруженных Сил в профсоюз государственных органов. Это, естественно, нацелит на более качественное решение и выполнение задач, возложенных на Вооруженные Силы и на повышение обороноспособности нашей страны.

Новости Беларуси. Профсоюз работников Вооруженных Сил войдет в состав профессионального объединения работников государственных учреждений. Это позволит укрепить работу по защите трудовых прав и интересов работников. Кроме того, улучшит взаимодействие между сторонами социального диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что объединение профсоюзов по отраслям – это мировая практика. В последние 10 лет подобные процессы проходят во многих странах.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Всё должно находиться компактно и быть по отраслевому, ведомственному признаку. Не должно быть растянутости, раздробленности. Это самый главный, наверное, вопрос.

Время не стоит на месте: мы должны смотреть, как где проходят какие-то модернизации, объединения, присоединения, и идти в ногу со временем. Может быть, и вопреки чьим-то личным интересам.