«Стараемся охватить вниманием абсолютно всех» – Ольга Чемоданова о марафоне добра «Наши дети»

Магия вокруг нас. В преддверии Нового года случаются чудеса, стоит в них только поверить. Да и вы сами можете стать волшебником, подарить сказку, заботу и тепло тем, кто так сильно нуждается в поддержке. Проекты Белорусского союза женщин помогут реализовать добрые побуждения.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Активности идут сейчас, потому что все традиционно готовятся к Новому году, надо всем успеть подарить подарки. Охватить вниманием детей – это самое главное. Детей у нас много, все дети ждут подарки. Нет градации по возрасту, что маленьким надо быстрее, а старшие подождут. Уже давно такого нет. Мы все ждем подарки и праздника. Белорусский союз женщин круглый год работает над тем, чтобы помогать людям, в первую очередь своей заботой, вниманием окутываем детей, женщин, семьи. А как встретить Новый год и не посетить хотя бы одно детское учреждение? Это невозможно! В основе общественной организации сегодня – посещение специализированных учреждений для детей: детские дома, дома семейного типа, приемные семьи, многодетные. Мы стараемся охватить вниманием абсолютно всех.

Много мероприятий проводится, это и интерактивные игры. Мы заранее обсуждаем площадки для приглашения детей, обязательно приглашаем с родителями.