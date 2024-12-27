Алёна Дзиодзина: нечёткий политический курс государств зачастую несёт в общество потрясения

Алена Дзиодзина, психолог:

Несмотря на то, что по своему душевному наполнению, характеру, темпераменту, интересам и жизненной философии все люди разные, базисные потребности, как правило, схожие. В их число входит: возможность себя прокормить, ощущение стабильности, безопасности, уверенность в завтрашнем дне и возможность выстраивать планы на жизнь. Хотя бы примерные. Однако подобный набор социальных потребностей предполагает набор условий. С одной стороны, это ответственность лично каждого. Потому как уровень жизни согласно потребностям — это всегда персональный труд. Но с другой, есть внешние факторы, фундаментальное из которых – страна и тот политический курс, что проводит ее правительство. На днях Александр Лукашенко, обращаясь к участникам новогоднего бала во Дворце Независимости, поделился своим наблюдением за парадигмой жизни: «Философия успеха такова: если хочешь подняться еще выше, не ломай выстроенную до тебя поколениями опору. Опирайся на нее и иди вперед».

По сути, подобная философия применима не только в политике, но и в частной жизни. В этом легко убедиться, понимая то, как зачастую опора на прошлый опыт и наработки предшественников становились ресурсом к развитию. Исходя из этих причин, Президент говорит про преемственность. Потому как, с одной стороны, этот подход предполагает последовательный политический курс государства, сохранение и динамику торгово-экономических отношений с другими странами. А с другой, это стабильность как часть социальных потребностей в безопасности и комфорте. Ведь, как мы можем заметить по опыту уже других стран, нечеткий политический курс государств зачастую несет в общество потрясения. Это проявляется в экономических трудностях, ухудшении качества жизни граждан, а порой и приводит к войнам. Разумеется, что ни один здравомыслящий человек не желает таких перспектив. Ведь нашим базовым потребностям ни один из таких сценариев не способствует.