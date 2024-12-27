Алёна Дзиодзина: нечёткий политический курс государств зачастую несёт в общество потрясения

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Несмотря на то, что по своему душевному наполнению, характеру, темпераменту, интересам и жизненной философии все люди разные, базисные потребности, как правило, схожие. В их число входит: возможность себя прокормить, ощущение стабильности, безопасности, уверенность в завтрашнем дне и возможность выстраивать планы на жизнь. Хотя бы примерные. Однако подобный набор социальных потребностей предполагает набор условий. С одной стороны, это ответственность лично каждого. Потому как уровень жизни согласно потребностям — это всегда персональный труд. Но с другой, есть внешние факторы, фундаментальное из которых – страна и тот политический курс, что проводит ее правительство. На днях Александр Лукашенко, обращаясь к участникам новогоднего бала во Дворце Независимости, поделился своим наблюдением за парадигмой жизни: «Философия успеха такова: если хочешь подняться еще выше, не ломай выстроенную до тебя поколениями опору. Опирайся на нее и иди вперед».
По сути, подобная философия применима не только в политике, но и в частной жизни. В этом легко убедиться, понимая то, как зачастую опора на прошлый опыт и наработки предшественников становились ресурсом к развитию. Исходя из этих причин, Президент говорит про преемственность. Потому как, с одной стороны, этот подход предполагает последовательный политический курс государства, сохранение и динамику торгово-экономических отношений с другими странами. А с другой, это стабильность как часть социальных потребностей в безопасности и комфорте. Ведь, как мы можем заметить по опыту уже других стран, нечеткий политический курс государств зачастую несет в общество потрясения. Это проявляется в экономических трудностях, ухудшении качества жизни граждан, а порой и приводит к войнам. Разумеется, что ни один здравомыслящий человек не желает таких перспектив. Ведь нашим базовым потребностям ни один из таких сценариев не способствует.
Алена Дзиодзина:
«Нам, белорусам, как минимум не надо бороться за право строить свое государство. Но стоит забыть или предать тех, кто прошел этот путь, придется начинать сначала. И что самое страшное (сегодня вы это уже видите), возможно, придется начинать сначала с оружием в руках. Не дай бог». Что в данном случае означает та типология преемственности, о которой говорит Президент? Это разумный политический курс государств, укрепление эффективных взаимосвязей с другими странами и установление новых на базе доверия представителей одних государств к другим.
При успешном сценарии это ведет к улучшению качества жизни со стороны населения. При неудачном – мы получаем, например, дорогой газ, как это происходит сейчас в Германии. Потому как колебания в сторону санкций и обострения очевидно выгодных отношений продолжают вести страну к ощутимым трудностям. Общественность недовольна, а вотум недоверия Бундестага к правительству Шольца неизбежно ведет Германию к преждевременным выборам. Ожидаемо, новому канцлеру придется начать восстанавливать эффективные связи, что были утрачены в ходе санкций. Но параллельно решать еще те проблемы внутри Германии, которых могло бы не быть, если бы политический курс был не таким эластичным, как при правительстве Шольца. Ведь стабильность в развитии государств предполагает стабильное лидерство и стабильный курс, где власть не колеблется в ущерб интересов своего населения.