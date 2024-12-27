Сколько часов сна нужно для счастья белорусам? Мнения

Алеся Лакина, корреспондент:
Люди всегда делились на два лагеря: жаворонки и совы. Но так как зимой дни стали короче, всем хочется подольше поспать. Сколько сна нужно для счастья белорусам? Узнаем сегодня.
Алеся Лакина, корреспондент:
Люди всегда делились на два лагеря: жаворонки и совы. Но так как зимой дни стали короче, всем хочется подольше поспать. Сколько сна нужно для счастья белорусам? Узнаем сегодня.
Ровно 7 часов, в 20:00 – 20:30 лечь, в 6:00 встать, сделать зарядку, позавтракать и заниматься любимым делом.
10 часов.
Я очень люблю спать, для меня идеальное время – 9 часов.
Подробности в видео.