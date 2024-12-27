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Сколько часов сна нужно для счастья белорусам? Мнения

27 декабря 2024 08:53
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Сколько часов сна нужно для счастья белорусам? Мнения-1

Алеся Лакина, корреспондент:
Люди всегда делились на два лагеря: жаворонки и совы. Но так как зимой дни стали короче, всем хочется подольше поспать. Сколько сна нужно для счастья белорусам? Узнаем сегодня.

Сколько часов сна нужно для счастья белорусам? Мнения-3

Ровно 7 часов, в 20:00 – 20:30 лечь, в 6:00 встать, сделать зарядку, позавтракать и заниматься любимым делом.

Сколько часов сна нужно для счастья белорусам? Мнения-5

10 часов.

Сколько часов сна нужно для счастья белорусам? Мнения-7

Я очень люблю спать, для меня идеальное время – 9 часов.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан

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