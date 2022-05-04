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Александр Лукашенко подписал указ о развитии военно-патриотических клубов

04 мая 2022 15:18
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Новости Беларуси. В Беларуси урегулирована деятельность военно-патриотических клубов для детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко подписал указ о развитии военно-патриотических клубов-1

Работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводят на базе частей внутренних войск МВД, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также в местах дислокации органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Указом главы государства регулируются вопросы реализации образовательной программы, использования учебно-материальной базы, организации питания.  

Александр Лукашенко подписал указ о развитии военно-патриотических клубов-4

Деятельность клубов призвана способствовать гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи, повышению их мотивации к прохождению армейской службы, службы в правоохранительных органах и по чрезвычайным ситуациям, а также реализации государственной молодежной политики.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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