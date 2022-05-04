Александр Лукашенко подписал указ о развитии военно-патриотических клубов

Новости Беларуси. В Беларуси урегулирована деятельность военно-патриотических клубов для детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводят на базе частей внутренних войск МВД, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также в местах дислокации органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Указом главы государства регулируются вопросы реализации образовательной программы, использования учебно-материальной базы, организации питания.