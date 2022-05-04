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35 тысяч цветов украсят Несвиж к 9 Мая

04 мая 2022 15:15
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Новости Беларуси. 35 тысяч цветов украсят несвижские клумбы к 9 Мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их высадят в парке у Вечного огня, стелы и на главной площади.  

35 тысяч цветов украсят Несвиж к 9 Мая-1

Рассада уже начала переезжать из теплиц. Разработаны эскизы композиций. Особый акцент на цветовом решении. Доминирующим выбран красный. Его дополняют и другие яркие оттенки. Предпочтение отдали бегонии, цинерарии, виоле, тюльпанам. Всего в этом сезоне на улицах Несвижа появится более 85 тысяч цветов.  

35 тысяч цветов украсят Несвиж к 9 Мая-4

Раиса Глобыш, старший мастер по благоустройству Несвижского ЖКХ:  
Возле Вечного огня мы высадим бегонию, но и немножко будет добавлено однолетников. Это цинерарии. Там красивое получается сочетание. Бегония всегда цветущая, цветет до морозов. Мы добавляем красные, розовые и серые тона, чтобы было сочетание.  

35 тысяч цветов украсят Несвиж к 9 Мая-7

К майским праздникам уже высадили 560 деревьев и 480 кустарников.  

# Растения и цветы # общество # Раиса Глобыш # Фотофакт

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