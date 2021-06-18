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Александр Лукашенко – белорусским медикам: мы искренне вами гордимся, вам доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов

18 июня 2021 08:12
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Новости Беларуси. Неделя в Беларуси проходит под знаком медицинского работника. В воскресенье, 20 июня, праздник у всех тех, кто имеет отношение к этой профессии. Врачи, медсестры, фельдшеры и санитарки – почетные гости на торжествах, которые проходят в их честь сейчас по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы искренне гордимся нашими медиками, которые сполна наделены самыми важными для этой профессии качествами: высокой компетентностью и безграничным милосердием», – такие слова адресовал людям в белых халатах Президент Беларуси.

Александр Лукашенко – белорусским медикам: мы искренне вами гордимся, вам доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы круглосуточно находитесь на страже здоровья и жизни соотечественников. Вам доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов, выбирающих для диагностики, лечения и реабилитации именно Беларусь. Убежден: преемственность поколений, сохранение благородных традиций отечественной медицины и ваше постоянное стремление к самосовершенствованию помогут дальнейшему развитию здравоохранения Беларуси.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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