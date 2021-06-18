Александр Лукашенко – белорусским медикам: мы искренне вами гордимся, вам доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов

Новости Беларуси. Неделя в Беларуси проходит под знаком медицинского работника. В воскресенье, 20 июня, праздник у всех тех, кто имеет отношение к этой профессии. Врачи, медсестры, фельдшеры и санитарки – почетные гости на торжествах, которые проходят в их честь сейчас по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы искренне гордимся нашими медиками, которые сполна наделены самыми важными для этой профессии качествами: высокой компетентностью и безграничным милосердием», – такие слова адресовал людям в белых халатах Президент Беларуси.