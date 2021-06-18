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В Беларуси появится целый квартал из электродомов. Что рассказал владелец такого жилья?

18 июня 2021 07:47
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Новости Беларуси. Электродома как современный тренд. В Беларуси в ближайшие пять лет возведут более двух миллионов квадратных метров жилья, в котором отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи будут обеспечены от сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси появится целый квартал из электродомов. Что рассказал владелец такого жилья?-1

Электродома уже зарекомендовали себя экономичными: владелец такого жилья сам может регулировать температуру в помещении, а заодно и свои расходы. Кроме того, электрическая система удешевляет строительство. Примерно на 60 рублей за квадратный метр.

В Беларуси появится целый квартал из электродомов. Что рассказал владелец такого жилья?-4

Отопление электрическое. Зимой жили, очень хорошо было, тепло, уютно. Когда были морозы, то за отопление выходило 80-90 рублей. По сравнению с газом – там 120-130 рублей, то есть ощущается разница.

В Беларуси появится целый квартал из электродомов. Что рассказал владелец такого жилья?-7

Сергей Скорб, директор проектного управления предприятия «Гродножилстрой»:
Снижение затрат на распределительные сети, то есть по большому счету у нас здесь только вода, электроэнергия и водоотведение, естественно. Не надо тепловые сети сюда тянуть, не надо тянуть газ.

В Беларуси появится целый квартал из электродомов. Что рассказал владелец такого жилья?-10

Ввод в промышленную эксплуатацию Белорусской атомной станции открывает новые возможности для всей экономики, в том числе для строительства. Уже скоро в стране появится целый квартал из электродомов. Его возводят в Скиделе.

# Электроснабжение # общество # Сергей Скорб # Фотофакт

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