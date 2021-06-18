В Беларуси появится целый квартал из электродомов. Что рассказал владелец такого жилья?

Новости Беларуси. Электродома как современный тренд. В Беларуси в ближайшие пять лет возведут более двух миллионов квадратных метров жилья, в котором отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи будут обеспечены от сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электродома уже зарекомендовали себя экономичными: владелец такого жилья сам может регулировать температуру в помещении, а заодно и свои расходы. Кроме того, электрическая система удешевляет строительство. Примерно на 60 рублей за квадратный метр.

Отопление электрическое. Зимой жили, очень хорошо было, тепло, уютно. Когда были морозы, то за отопление выходило 80-90 рублей. По сравнению с газом – там 120-130 рублей, то есть ощущается разница.

Сергей Скорб, директор проектного управления предприятия «Гродножилстрой»:

Снижение затрат на распределительные сети, то есть по большому счету у нас здесь только вода, электроэнергия и водоотведение, естественно. Не надо тепловые сети сюда тянуть, не надо тянуть газ.