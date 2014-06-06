7 и 8 июня будет закрыто движение троллейбусов по улице Радиальной от Ваупшасова до Запорожской

Новости Беларуси. 7-8 июня на улицу Радиальную выйдут асфальтоукладчики. Исключить из маршрута придется участок от Ваупшасова до Запорожской. Троллейбусы пойдут в объезд, а компенсировать неудобства будет временный автобусный маршрут №992.

Транспортные рокировки затронут и жителей микрорайона Шабаны. 8 июня на улице Селицкого возможно ограничение движения всех видов транспорта. Это связано с провидением памятных мероприятий вблизи захоронения жертв лагеря «Тростенец», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.