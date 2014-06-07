Вороны нападают на людей в Минске

Люди они, как птицы: могут петь красивые песни и одновременно гадить. Этот сюжет в прямом смысле накаркан. Кем? Обыкновенными городскими воронами, которых, в последнее время столько развелось в Минске, что впору задуматься не только орнитологам, но и чиновникам.

За последние четверть века количество галок, ворон и грачей в Минске и окрестностях выросло вдвое. Радоваться этому факту или печалиться, сложно сказать. Испокон веков люди по-разному относились к этим птицам.

К примеру, в христианстве ворон — это дьявол, или дух ведь. У викингов ворон — символ войны и кровопролития. В современной же Беларуси вороны символизируют антисанитарию. По крайней мере, так утверждают орнитологи. Чем больше пищевых отходов в наших дворах, тем больше ворон над нашими головами.

Анна Мясоведова:

Где-то месяц назад стала замечать за своим ребенком, что она стала прибегать с улицы буквально через пять минут после того, как выбежала, жалуется, что на нее бросается ворона, клюет и царапает за голову. В прошлом году был случай: на одного мальчика кинулась ворона, пришлось в больницу везти.

Столичная гимназия №34 находится на Сморговском тракте. Гимназия новая, но на ее территории растут старые послевоенные тополя. Именно их и облюбовали для своих гнезд вороны.

Елизавета Сизова, учитель начальных классов гимназии №34:

Они абсолютно везде. У нас здесь хороший большой сквер. Вороны нападают на детей, на родителей.

Майская и июньская агрессия ворон не случайна. Причина в том, что вороны защищают свое потомство. Это инстинкт, и к его проявлениям нужно относиться с уважением. Что тут можно посоветовать? Во-первых, ели заметите выпавшего из гнезда вороненка, не трогайте его и даже не подходите близко.

Елизавета Сизова, учитель начальных классов гимназии №34:

Мы обращались в МЧС. Они приехали, осмотрели территорию и сказали, что возможности их снять нет, потому что охрана птиц и нам запрещено снимать гнезда, когда у них период гнездования.

Не только учителя, но и родители должны объяснить детям, что разорение гнезд, игры с птенцами – небезопасное занятие. Вороны очень умны и мстительны. Например, они запоминают человека, который убил птенца. И потом, на протяжении долгого времени (даже не один год) могут нападать на него и в одиночку, и всей стаей.

Сергей Зуенок, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Бродячие кошки, собаки, люди, которые оказываются рядом с гнездом либо, с птенцом, родители воспринимают человека как фактор угрозы, соответственно, пытаются его каким-то образом отогнать.

Но как быть, если инцидент все же произошел, и ворона поранила человека? Достаточно ли простой дезинфекции или требуются прививки – такие же, как против бешенства? К счастью, бешенство — болезнь млекопитающих. Однако, если ворона поранила вас до крови, лучше все же обратиться к врачу.

Анна Мясоведова:

Стояла на балконе, провожала мужа с ребенком в школу и стала свидетелем того, что ворона кинулась на моего мужа, он стал отгонять ее камнями, палками. Когда он шел назад, она тоже его чуть не цепанула.

В городском центре гигиены и эпидемиологии утверждают, что случаев, когда вороны являлись переносчиками инфекции не зафиксировано. Но если мы по-прежнему будем содержать наши дворовые территории в антисанитарном состоянии, то все возможно.

Сергей Зуенок, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Поскольку запасы отходов в городах практически не ограничены и это, видимо, наша расхлябанность, что открытые мусорные контейнеры, просто что-то валяется на улице. Кормовая база для врановых богатейшая, гнездиться тоже есть где. Это в нашем зелёном городе парки, скверы.

В Беларуси разработаны различные методы и методики сокращения численности врановых. Есть планы по сокращению количества мест гнездования, ведь зеленая зона вокруг Минска состоит в основном из посадок тополя, а она идеально подходит для выведения потомства галок и ворон. Но все эти мероприятия требуют немалых вложений. Так что либо придется терпеть каркающих соседей, либо вытеснить их из города. Зимой надо убирать гнезда в людных местах, мусорные баки обязательно нужно держать закрытыми, чтобы лишить ворон доступа к пищи.

Что касается школьников гимназии № 34, то надо слегка потерпеть, скоро птенцы окрепнут и покинут свои гнезда, тогда агрессия взрослых птиц сойдет на нет.

А что касается ворон на территории гимназии в целом, то можно прибегнуть к красивому и эффективному способу — развесить на деревьях новогоднюю сверкающую мишуру. Птиц она будет раздражать и они поменяют свое место жительства.