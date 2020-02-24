Станции минского метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» будут закрыты 21 и 22 марта

Новости Беларуси. Участок метрополитена от станции «Фрунзенская» до «Каменной Горки» будет закрыт 21 и 22 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Участок метрополитена от станции «Фрунзенская» до «Каменной Горки» будет закрыт 21 и 22 марта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Предварительно именно на эти даты метростроители наметили проведение врезки так называемой стрелки, чтобы соединить пути между действующей Автозаводской и строящейся Зеленолужской линиями.
На период проведения работ «Минсктранс» организует компенсационный наземный транспорт с остановками у каждой станции метрополитена. Первоначально ожидалось, что работы займут около недели, однако метростроители рассчитывают справиться с трудоемкой задачей в кратчайшие сроки.