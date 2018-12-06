Стало известно, сколько будут стоить новогодние ёлки в Минске

Новости Беларуси. 22 декабря в Минске начнется продажа новогодних елей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По сравнению с 2017 годом, цены практически не изменятся.

Любители живых деревьев потратят на покупку хвойной красавицы от 10 до 32 рублей в зависимости от размера.

Время работы елочных базаров – с 10 до 18 часов.