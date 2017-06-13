Стало известно, почему остановлен ремонт стоянок на Белинского

Григорий Азаренок, СТВ: Ремонт на одной из автостоянок на улице Белинского затормозился.

Новости Беларуси. Асфальтоукладчик и легковушка не поделили стоянку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы здесь начали еще на прошлой неделе. Все автовладельцы свои машины убрали, но на парковке осталось два автомобиля, хозяев которых найти не удалось. В ГАИ заявили, что эвакуировать транспорт нельзя, ведь припаркованы они здесь по правилам.

Владельцев нашли: одну машину отогнали, а вот хозяйка другой потеряла ключи.

Работа встала. 13 июня в присутствии владелицы машину взломали и отогнали. Теперь, говорят дорожники, управятся быстро. Но осадок остался.