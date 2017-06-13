Прямой эфир

Стало известно, почему остановлен ремонт стоянок на Белинского

13 июня 2017 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Асфальтоукладчик и легковушка не поделили стоянку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Ремонт на одной из автостоянок на улице Белинского затормозился.

Асфальтоукладчику мешает проехать машина.

Стало известно, почему остановлен ремонт стоянок на Белинского -1

Работы здесь начали еще на прошлой неделе. Все автовладельцы свои машины убрали, но на парковке осталось два автомобиля, хозяев которых найти не удалось. В ГАИ заявили, что эвакуировать транспорт нельзя, ведь припаркованы они здесь по правилам.

Владельцев нашли: одну машину отогнали, а вот хозяйка другой потеряла ключи.

Работа встала. 13 июня в присутствии владелицы машину взломали и отогнали. Теперь, говорят дорожники, управятся быстро. Но осадок остался.

Стало известно, почему остановлен ремонт стоянок на Белинского -4

Александр Желя, прораб филиала ПМК-1 стройтреста № 35:
Хочется обратить внимание граждан: если оставляете машину, оставляйте какие-то телефоны для связи. Простаивает техника, тратится время.

# общество # Фотофакт # Паркинг # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Составлять рацион и мерить давление: центры здоровья откроют в поликлиниках Минска
13 июня 2017 18:02

Составлять рацион и мерить давление: центры здоровья откроют в поликлиниках Минска

В Минске запустят пилотный проект «умной парковки»
13 июня 2017 17:58

В Минске запустят пилотный проект «умной парковки»

В 2017 закончат перегон метро на пересечении улиц Цеткин и Кальварийской
13 июня 2017 17:56

В 2017 закончат перегон метро на пересечении улиц Цеткин и Кальварийской