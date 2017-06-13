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В 2017 закончат перегон метро на пересечении улиц Цеткин и Кальварийской

13 июня 2017 17:56
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Новости Беларуси. Строительство участка столичного метро на пересечении улиц Кальварийской и Клары Цеткин завершат в 2017 году. Затем благоустроят территорию и приступят к сооружению конструкций станции «Юбилейная», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, что недавно ее соединили с будущей станцией «Вокзальная» полуторакилометровым тоннелем. Правда, только в одну сторону. Вскоре современный механизированный комплекс «Алеся» начнет возведение тоннеля в обратном направлении.

В 2017 закончат перегон метро на пересечении улиц Цеткин и Кальварийской-1

Алексей Лещенко, рабочий УП «Минскметрострой»:
Заканчиваем строительство перегона между двумя ветками.

После завершения основных работ территория будет благоустроена и открыта для движения пешеходов и автомобилистов.

Кроме того, в планах метростроевцев перекладка инженерных сетей от «Ковальской слободы» на пересечении Жуковского и Воронянского до улицы Корженевского. Позаботятся и об уже действующих станциях столичной подземки.

Так, платформы «Площади Ленина» и «Фрунзенской» намерены реконструировать.

# общество # Минское метро # Фотофакт # Алексей Лещенко

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