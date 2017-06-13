Составлять рацион и мерить давление: центры здоровья откроют в поликлиниках Минска

Новости Беларуси. Во всех поликлиниках столицы планируют открыть центры здоровья. С такой инициативой выступил профильный комитет Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Каждый обратившийся к специалистам сможет научиться измерять артериальное давление, делать искусственное дыхание и составлять рацион правильного питания.
Снежана Кавриго, главный врач-валеолог Городского центра здоровья:
Очень актуальная на самом деле тема: распространить опыт городского центра здоровья на все районы Минска, чтобы мы могли увеличить охват населения.
И в конечном итоге обучить большее количество людей основам здорового образа жизни.
Для тех, кто выбирает профилактику вместо лечения, специализированные центры откроют до конца года. В распоряжении пациентов – амбулатория, специалист-валеолог и профильные доктора.