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Составлять рацион и мерить давление: центры здоровья откроют в поликлиниках Минска

13 июня 2017 18:02
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Новости Беларуси. Во всех поликлиниках столицы планируют открыть центры здоровья. С такой инициативой выступил профильный комитет Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый обратившийся к специалистам сможет научиться измерять артериальное давление, делать искусственное дыхание и составлять рацион правильного питания.

Составлять рацион и мерить давление: центры здоровья откроют в поликлиниках Минска-1

Снежана Кавриго, главный врач-валеолог Городского центра здоровья:
Очень актуальная на самом деле тема: распространить опыт городского центра здоровья на все районы Минска, чтобы мы могли увеличить охват населения.

И в конечном итоге обучить большее количество людей основам здорового образа жизни.

Для тех, кто выбирает профилактику вместо лечения, специализированные центры откроют до конца года. В распоряжении пациентов – амбулатория, специалист-валеолог и профильные доктора.

# общество # Поликлиники в Минске # Фотофакт # Снежана Кавриго

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