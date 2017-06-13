Составлять рацион и мерить давление: центры здоровья откроют в поликлиниках Минска

Новости Беларуси. Во всех поликлиниках столицы планируют открыть центры здоровья. С такой инициативой выступил профильный комитет Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый обратившийся к специалистам сможет научиться измерять артериальное давление, делать искусственное дыхание и составлять рацион правильного питания.