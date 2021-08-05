​Стало известно имя гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно имя погибшего. Его зовут Джафар Хусейн Юсуф – 1981 года рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Придыбайло. Субъективно».

В районе населенного пункта Бенякони был обнаружен человек в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Мужчина умер на руках у пограничников.