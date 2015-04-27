Сталинский ампир в Минске: привокзальная площадь, ГУМ, Комитет госбезопасности и Главпочтамт

Массивные колонны, изящные арки и балюстрады, насыщенный декор, как в античных храмах. Когда иностранцы приезжают в Минск, первое, что их покоряет – величие города и архитектура сталинского ампира.

Широкие площади, просторные улицы и бульвары, большие парки. Действительно, европейская роскошь. Но интересно одно: почему Минск, который никогда не был столицей Российской империи, а лишь провинциальным губернским городом, со временем превратился в образец имперского стиля?

Великая Отечественная война стала следствием нового облика столицы. Уже в 1945 году советская страна начинает активно возрождать город из руин и пепла.

Архитектура становится главным лейтмотивом народного хозяйства, ее произведения символизировали оптимизм победы и внушали гражданам уверенность в счастливом будущем.

Алеся Трубникова, экскурсовод:

Проекты по строительству нового Минска начали разрабатывать еще во время Великой Отечественной войны. Когда правительство Советской Беларуси вернулось в Минск, 5 июля 1944 года было принято решение о созыве архитекторов из Москвы и Ленинграда. Они отметили, что город достаточно ценен своей историей. Приняли решение город оставить таким же, то есть, по возможности, центр города восстановить, а новую парадную улицу заложить на том месте, где сейчас находится улица Кирова.

После войны привокзальная площадь рассматривалась не только как врата Советской Беларуси, но и всего Союза.

Европейцы, прежде чем ехать в Москву, сперва попадали в Минск. И считалось, что именно здесь они должны были пасть на колени перед величием советской империи.

Правда, от грандиозного проекта (начать здесь главный проспект) пришлось отказаться. Остались лишь роскошные ворота – словно огромный замок. Сегодня они – символ города и для минчан, и для туристов.

Однако после окончания строительства ворота выглядели несколько иначе, нежели сейчас. Их украшала национальная тематика: изображения слуцких поясов и зубров. Но из-за нехватки материалов в сложное послевоенное время декор не уцелел.

Предполагалось, что человек из светлого коммунистического будущего будет жить в идеальном городе, в домах, которые напоминают дворцы, будет гулять по широким площадям и просторным улицам. Так, в Минске начали строить главную магистраль и дали ей имя Советская. Сегодня это проспект Независимости – яркий пример сталинского ампира, как здание МГУ в Москве или Крещатик в Киеве.

Если до войны на главной улице Захарьевской были шикарные классические и модерновые дома, гостиницы, кирпичные банки и кинотеатры, то после бомбежек от всего этого остались лишь одни коробки. Власти решили: возрождать дореволюционную архитектуру слишком дорого и начали строительство нуля.

Кстати, Сталинский неоренессанс, он же сталинский ампир, получил распространение еще до войны. Но лидером в архитектуре советской страны становится после победы и доминирует до середины 50-х годов прошлого века.

Алеся Трубникова, экскурсовод:

Сталинский ампир должен воплощать в себе все достижения классической архитектуры Древнего Рима, Древней Греции, Барокко и Ренессанса. Здание Главпочтамта строилось одним из самых первых здесь, на этом проспекте. И в этом здании можно видеть как раз соединение, смешение различных архитектурных стилей.

Туристы часто удивляются: как на таком огромном проспекте нет ни одного небоскреба? Да, это эксклюзив. Дело в том, что на проспекте не строили здания выше пяти этажей. Во-первых, это сохраняло целостность застройки, во-вторых, было экономно, ведь в таких домах не нужен был лифт и мусоропровод.

Парадная линия от Почтамта и до площади Победы – это первая и самая эффектная очередь застройки проспекта. За образец архитектуры взяли Невский проспект в Санкт-Петербурге.

Высота домов не должна была превышать 23 метра, а длина варьировалась от 100 до 120. Ширина проспекта – 48 метров, ширина проезжей части – 24, а длину тротуаров делали по 13 метров. Ощущение света, простора и парадности.

Алеся Трубникова, экскурсовод:

Здание, у которого мы сейчас с вами находимся, это здание Комитета государственной безопасности. Весной 1945 года начинали возводить это здание. Башню проектировал главный архитектор этого проспекта Михаил Парусников. Выделил композиционный центр первой очереди застройки проспекта Независимости.

Одно из самых любимых мест сладкоежек-минчан находится на проспекте Независимости, 19. Мало кто знает, что именно при возведении этого здания в 1949 году впервые был применен башенный кран.

Строители вспоминают, как собирались очереди желающих подняться, чтобы увидеть город с высоты.

Конечно, в разрушенном и холодном Минске было немало проблем, не хватало материалов, а многие мужчины не вернулись с фронта, к работам активно привлекали женщин. Долгое время не было подъемных механизмов, и кирпичи для строительства доставляли в специальных деревянных корзинах, которые называли «козлами». В них вмещалось по 10-12 кирпичей, люди вешали их на плечи и поднимали на строительные объекты. Но боевой дух преодолел все трудности. Строили всем городом и на совесть.

Кажется, на здании ГУМа нет ни одного сантиметра без декора – настолько нарядным сделал его ведущий архитектор Роман Гегарт.

После войны новое здание строили пленные немцы и минчане, среди которых были и сами работники ГУМа. Примечательно, что на архитектурном платье можно увидеть не только советскую символику, но и белорусские национальные мотивы.

Строительство ГУМа подошло к завершению в 1955 году, в это же время выходит Декрет о борьбе с излишествами в архитектуре.

Это было прощание с помпезным стилем сталинского ампира, и с тех пор декор стараются сводить на нет.

Башенки, шпили, фонтаны, арабески, вазы, статуи, лавровые венки – на самых почетных местах. Со временем первоначальный облик проспекта меняется. В домах появляются стеклопакеты, жилые подъезды превращаются в кафе или магазины. Но это современная жизнь.

А проспект Независимости – наша гордость. Это прототип идеального города из коммунистической мечты, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алеся Трубникова, экскурсовод:

Проспект Независимости – это общеевропейский памятник, он был предложен для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня проспект Независимости по-прежнему удивляет радует не только минчан, но и гостей нашей столицы.