В Бресте встретили участников международного мотопробега российских байкеров

Новости Беларуси. Дорогой памяти. На Брестской земле минувшей ночью встречали участников международного мотопробега российских байкеров. К ним присоединились и любители быстрой езды из Беларуси.

Сразу после посещения Брестской крепости байкеры планируют покинуть нашу страну и взять курс в страны Евросоюза. Завершат мотопробег участники акции к 9 Мая.

Андрей Бобровский, участник мотопробега (Россия):

Брестская крепость – первая крепость в Советском Союзе, которая выдержала атаки, на которую напала фашистская Германия. Это очень героическое место, для нас это очень важное место. Мы каждый раз, когда едем, обязательно заходим.

Накануне участники акции возложили цветы на Кургане Славы. Подножие памятника также стало местом встречи братских по крови и духу народов.

Следующей остановкой стал мемориальный комплекс Хатынь. На территории сожженной вместе с жителями деревни байкеры почтили память погибших, склонив головы под колокольный звон. В качестве признания мужества и храбрости советского народа на гранитные плиты легли красные гвоздики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.