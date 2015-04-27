Экологическая экскурсия к самым старым деревьям Минска прошла в столице

Новости Беларуси. Экскурсия в экологическом стиле. Десятки неравнодушных и любознательных вышли на улицы Минска, чтобы увидеть самые старые деревья столицы.

Каждый желающий смог не только насладиться вековой красотой, но и познакомится с историей зеленых достопримечательностей. Потомственные дубы на улице Октябрьской, губернаторские липы в парке Горького пережили Первую и Вторую мировую войну, а некоторые и Наполеоновские сражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Шведов, участник экскурсии:

Я сам учусь на архитектора и считаю, что все эти ландшафтные дела, деревья – это тоже часть моей профессии. Интересуюсь историей.

Наталья, Альхова, участник экскурсии:

Я цікаўлюся гісторыяй роднага горада і таму, калі адбываюцца такія нестандартныя цікавыя імпрэзы, я стараюся на іх бываць.

Игорь Корзун, координатор кампании «Городской лесничий» экологического товарищества «Зеленая сеть»:

В преддверии праздника Победы, наверное, деревья, которые пережили две войны, заслуживают внимания, как и люди, которые прошли эти воины.