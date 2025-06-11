Современные лаборатории для учащихся! Показываем, какие тренажёры есть в Борисовском медколледже
В 2025 году колледжи Минской области готовятся принять почти шесть с половиной тысяч абитуриентов. Всего для подготовки квалифицированных кадров функционирует 23 учреждения средне-специального и профессионально-технического образования. Везде созданы необходимые условия для развития и обучения студентов. В дальнейшем они будут закреплены за перспективными рабочими местами.
Об этом – в программе «Центральный регион».
Медицинский колледж в Борисове – учреждение образования с многолетней историей, со своими глубокими традициями и серьезными достижениями, альма-матер выдающихся врачей и ученых.
Половина – это жители Борисова, остальные – приезжие из других районов. Распределение – исключительно по Минской области. Кстати, многие закрепляются на местах, а достойная материально-техническая база колледжа обеспечивает комфорт и качество образования.
Татьяна Кузнецова, заместитель директора Борисовского государственного медицинского колледжа:
Наша лаборатория по отработке навыков включает несколько модулей: модуль «Хирургия», модуль «Терапия», модуль «Педиатрия», модуль «Акушерство и гинекология» и модуль «Сестринское дело и манипуляционная техника». В лаборатории по отработке навыков проходят учебные и практические занятия, которые необходимы для совершенствования практических навыков и профессиональных компетенций учащихся. Такая работа в имитированных условиях готовит наших учащихся, соответственно, к прохождению практических занятий и практике с участием пациента.
На базе учреждения функционирует три лаборатории, оснащенные современным оборудованием и различными тренажерами, в том числе для отработки внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций, навыков сестринского ухода и кормления. Все максимально приближено к тем условиям, с которыми учащиеся могут столкнуться на практике. Даже после занятий каждый может отдельно потренироваться, отработать и усовершенствовать здесь свои навыки.
Марина Черникова, преподаватель Борисовского государственного медицинского колледжа:
Один из наших тренажеров – это аппарат для аускультации легких. Есть специальная компьютерная программа. Преподаватель выбирает программу и прикладывает к соответствующей точке, как пример я показываю, и определяет соответствующую патологию.
Подробности – в видео.