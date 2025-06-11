Современные лаборатории для учащихся! Показываем, какие тренажёры есть в Борисовском медколледже

В 2025 году колледжи Минской области готовятся принять почти шесть с половиной тысяч абитуриентов. Всего для подготовки квалифицированных кадров функционирует 23 учреждения средне-специального и профессионально-технического образования. Везде созданы необходимые условия для развития и обучения студентов. В дальнейшем они будут закреплены за перспективными рабочими местами.

Об этом – в программе «Центральный регион».

Медицинский колледж в Борисове – учреждение образования с многолетней историей, со своими глубокими традициями и серьезными достижениями, альма-матер выдающихся врачей и ученых.