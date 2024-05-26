Стала известна программа гражданской части парада на День Независимости – чего ждать?

Знаете, говорят, когда идет война, чужой беды не бывает. Это именно про белорусов. Мы, как ни один другой народ, знаем, что такое война, сколько бед и мучений приносят боевые действия. В Великой Отечественной погиб каждый третий белорус. Те события до сих пор болью отзываются в наших сердцах. Но память о них – залог будущего мира и стабильности на нашей земле, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В этом плане 2024-й для нас особенный. В этом году Беларусь отмечает 80-летие полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков. А в День Независимости у стелы «Минск – город-герой» пройдет праздничный парад.

Получается, будет старт от моста, здесь будет находиться трибуна Президента. Чего же ждать от гражданской части парада в этом году? Завесу тайны на неделе приоткрыли студенты второго курса университета культуры, по совместительству режиссеры масштабного мероприятия.

Владислав Фокин, режиссер массового театрализованного эпизода «80 победных лет»:

Массовый театрализованный эпизод в рамках военного парада называется «80 победных лет». В нем представлены восемь картин, отражающих каждое десятилетие развития Беларуси в послевоенное время. Там представлены достижения Беларуси в разных отраслях промышленности, науки, культуры и спорта. По концепции будет представлено очень много знаковых моментов в истории нашей страны, в истории ее развития. Будут представлены, например, такие эпизоды, как Минское метро, которое открылось в 1984 году. Это было очень знаковое событие для всего Минска.

В 2024 году на параде представят и достижения нашей промышленности. Но в начале колонны – транспорт, который помогал восстанавливать Беларусь после разрушений, которые принесла Великая Отечественная война. А изюминкой эпизода станет тракторное шоу.

Николай Богатко, режиссер массового театрализованного эпизода «80 победных лет»:

Транспорт помогал развитию экономики, транспорт помогал уборочной, поэтому первым делом наш эпизод. Мы показываем, что вначале помогал транспорт. Запрашивали, создавали новый транспорт, который поможет и развить экономику, сельскохозяйственную отрасль. Интересно же узнать, что было после войны, как мы пришли после войны к тому, где мы сейчас. Что у нас сейчас мирное небо над головой, хорошая экономика. Как мне кажется, зрителю будет интересно вот такое: посмотреть на нашу историю с такой стороны. Подготовка к масштабному мероприятию началась еще в начале года. Обследование площадки, утверждение концепции, чертеж эскизов – важна каждая деталь.

Арина Маркевич, режиссер массового театрализованного эпизода «80 победных лет»:

На тебя влияют условия, ты должен отвечать за людей, которые находятся на улице. А при этом у нас на мероприятии огромное количество людей. В такие жаркие дни, как 3 июля, очень легко будет получить солнечный удар. Поэтому мы будем предпринимать все возможные решения, чтобы обезопасить людей, детей, которые придут. Даже сделать разметку на проезжей части, это очень сложная работа. Для этого надо перекрывать полностью проспект, надо выходить ночью на работу, делать эту разметку, а она нелегкая. У нас девять эпизодов – для каждого нужна собственная разметка. Потом научить людей, как ей пользоваться. Это все очень тяжело, совместить людей и транспорт – это колоссальная работа. Поэтому, когда ты только написал идею для мероприятия, это почти ничто по сравнению с тем, что ты делаешь на самой площадке.