Стадион, краеведческий музей и больница сестринского ухода. Какие подарки получил Минск к Дню Независимости

Первый подарок столица получила 29 июня. Настоящим спортивным праздником стало для жителей Ленинского района открытие стадиона. Современный объект площадью в шесть гектаров появился на месте старой спортивной площадки столичной школы № 55.

Николай Сачко, директор ГУО «Средняя школа № 55 Минска»:

Нам вручили символические ключи. Мы, конечно, все поняли, что это ключи не просто от какого-то спортивного сооружения, а это ключи от здоровья нашего молодого поколения. И не только. Даже для всех жителей нашего микрорайона. Здесь каждый найдет себе место, где может приобщиться к здоровому образу жизни.

Здесь разместились сразу несколько площадок: футбольное поле с синтетическим газонным покрытием, баскетбольная и волейбольная зоны, теннисный корт, воркаут-площадка для поклонников уличной гимнастики.

Потому стадион вполне можно назвать спортивным комплексом.

Также здесь построили велотрек, который отвечает всем современным требованиям. Покататься здесь могут как профессионалы, так и начинающие, и даже совсем маленькие велосипедисты.

А для любителей бега на стадионе есть дорожка длинной 90 метров.

Николай Сачко, директор ГУО «Средняя школа № 55 Минска»:

Мы планируем, что будем проводить здесь часто дни здоровья не только для нашей школы, а для школ ленинского района с привлечением, конечно, и родителей, и просто жителей. Мы очень рады, что такой подарок получили накануне праздника, освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И, конечно, мы понимаем, что это большой аванс. Мы должны не только прививать здоровый образ жизни среди детей, но и готовить наших будущих рекордсменов.

Уже в первые дни работы стадион имел огромную популярность среди молодежи. В будущем здесь планируют проводить спортивные районные мероприятия – для зрителей предусмотрены трибуны вместительностью более 800 человек.

Площадки открыты не только для школьников, но и для всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни.

Еще один спортивный объект открыли в военном городке «Уручье». После реконструкции свои двери распахнул спортивно-стрелковый комплекс имени маршала Сергея Константиновича Тимошенко.

В столичной школе № 205 по улице Есенина на неделе открыли краеведческий музей «Спадчына».

Его история началась еще в 2009 году. По инициативе учителя белорусского языка Антонины Ивановны Ермашевич в школе провели «Неделю родного языка». Потом открыли выставку белорусских ремесел, которая имела огромный успех у учеников. После решили организовать акцию «Подари экспонат для выставки».

Антонина Ермашевич, руководитель краеведческого музея «Спадчыны рысы непаўторныя», учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 205 Минска»:

Гэта экспанат – рушнік. Гісторыя гэтага экспаната вельмі мяне уразіла. Дзяўчынка прыйшла і сказала, што хоча падарыць нам у музей рушнік вось такі прыгожы. Але бабуля яе казала, што падарыць гэты рушнік музею трэба только ў тым выпадку, калі ў ім ёсць абразы, бо гэты рушнічок быў вышыты для іконы, калі яна выходзіла замуж.

Наша настаўніца хіміі казала, што ў яе свякрові ёсць гармонік свёкра, які прайшлоў з ім усе вёрсты вайны. Ён з ім не разлучаўся. На жаль, яго на сёняшні дзень няма. І яго жонка сказала, каб засталася памяць пра яго ў нашым музеі.

Силами детей и учителей удалось собрать уникальные экспонаты, которые могут многое рассказать об истории и культуре нашей страны.

Экскурсоводами в музее выступают сами дети. Познакомиться с историей нашей «Спадчыны» уже успели не только школьники и взрослые, но и малыши из соседних детских садов.

Помимо этого в столице ко Дню Независимости Республики Беларусь открыли важный как с медицинской, так и с социальной точки зрения объект – первую в городе больницу сестринского ухода. Получить помощь здесь могут сразу 60 пациентов с хроническими заболеваниями, а также инвалиды первой и второй групп.

Ольга Мычко, главный врач ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис»:

Такие формы поддержки государства незащищенных слоев населения очень важны сегодня. Все мы когда-то станем старенькими, и, действительно, мы не знаем, что нас ждет впереди, поэтому это все мы должны делать на совесть, качественно и, естественно, с пониманием этого дела. Мы не устанавливаем диагнозы, не проводим детального обследования пациента, не назначаем современные схемы лечения. Основная задача больницы сестринского ухода, как и отделения сестринского ухода – это ориентация на обеспечения качества жизни.

Всего в больнице 22 палаты, рассчитанные на одного, двух, трех или пятерых человек. Все кровати оснащены специальным пультом, позволяющим регулировать уровень высоты коек.

Над койками есть специальная кнопка вызова медсестры. Нажав на нее, над палатой и над кроватью пациента загорается лампочка. Дежурная медсестра получает сигнал на посту и незамедлительно оказывает помощь пациенту.

Принимать больных здесь будут строго по назначению врача. Оказывают помощь медсестры высокой квалификации, а также младший медицинский персонал. Также раз в день врач-терапевт будет проводить консультацию, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Мычко, главный врач ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис»:

Одна из задач, которая и прописана в наших нормативных документах, это обучение родственников навыкам ухода. Это тоже наша задача. То есть мы (и врачи, и медицинские сестры) – еще и педагоги по обучению родственников, как правильно кормить, ухаживать. Немаловажная задача – это, конечно же, психологическая помощь. Потому в штате присутствуют и психологи, которые будут работать как с пациентом, так и с его семьей.

С появлением новой больницы обеспечение медико-социальной помощью нуждающихся минчан существенно улучшится.

Это, конечно, не все подарки, которые получила столица ко Дню Независимости Республики Беларусь, но, определенно, самые важные для города.