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Стационар готов принять более 200 пациентов. В Кричеве после реконструкции открыли районную больницу

07 октября 2020 12:40
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Новости Беларуси. Новый компьютерный томограф, неврологическое отделение и лаборатория – в Кричеве после реконструкции открылась обновленная районная больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стационар готов принять более 200 пациентов. В Кричеве после реконструкции открыли районную больницу-1

Стационар готов принять более двух сотен пациентов. Особенно в городе ждали ввода в строй родильного отделения. До его открытия будущим мамам не только Кричевского, но и соседних районов за медицинской помощью приходилось обращаться в клиники Могилева.

Стационар готов принять более 200 пациентов. В Кричеве после реконструкции открыли районную больницу-4

Елена Федорович, заведующая родильным отделением Кричевской центральной районной больницы:
После ремонта у нас светло, тепло, уютно. А женщинам здесь будет оказана самая современная качественная медицинская помощь. Хочется, чтобы наши женщины все больше и больше приходили за первым, вторым, третьим и последующим ребенком к нам.

Стационар готов принять более 200 пациентов. В Кричеве после реконструкции открыли районную больницу-7

Александр Плетнев, главный врач Кричевской центральной районной больницы:
Мы сегодня можем сказать, что в полном объеме выполнили поручение главы государства. Жители нашего района, близлежащих районов, всего юго-востока Могилевской области получают медицинскую помощь в полном объеме и высокого качества.  

Стационар готов принять более 200 пациентов. В Кричеве после реконструкции открыли районную больницу-10

Уже в ближайшее время в Кричеве планируют приступить к строительству новой поликлиники.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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