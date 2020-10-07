240 белорусок награждены Орденом Матери

Новости Беларуси. В преддверии важнейшего праздника всех мам 240 жительниц областей Беларуси награждены Орденом Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, торговли, образования, здравоохранения, социального обслуживания, индивидуальные предприниматели и домохозяйки. Но главное призвание их жизни – воспитание детей.

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