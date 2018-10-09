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«Стабильный режим работы системы отопления устанавливается через две недели после включения»

09 октября 2018 12:26
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Новости Беларуси. Отопительный сезон в Минске открыт. Но что делать, если тепло так и не пришло в батарею, рассказываем в программе «Большой город».

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Алгоритм в последние годы очень простой. У нас есть служба «115», куда поступает заявка либо на отсутствие отопления, либо на недостаточное отопление, по перегреву. Заявки все передаются тем службам, которые этим занимаются.

И они выполняют работы в кратчайшие сроки.

Но надо понимать, что в первые 3-5 дней в начале включения отопления все службы заняты именно включением отопления, потом люди освобождаются и занимаются развоздушиванием системы – это 10-12 дней, и наладкой системы автоматического регулирования. Поэтому более-менее стабильный режим работы системы отопления устанавливается через две недели после включения.

Как стартовал отопительный сезон в Минске: «Большой город»

# Отопительный сезон # общество # Дмитрий Плашков

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