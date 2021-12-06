«Стабфонд увеличен в несколько раз». Кочанова и Кухарев оценили объёмы запасов продовольствия
Новости Беларуси. Отгрузки овощей и фруктов из стабфондов Минска в торговые сети и соцобъекты идут без сбоев. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Владимир Кухарев оценили объемы сформированных запасов продовольственных товаров на межсезонный период, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Особое внимание – к условиям хранения и реализации продукции. Для всех видов овощей и фруктов создан необходимый уровень температуры и влажности. Пока реализация продукции идет преимущественно в розничные торговые сети.
Юрий Трущенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
В 2021 году по сравнению с предыдущими годами стабилизационный фонд увеличен в несколько раз – в 4-5 раз по различным позициям. Это и картофель, это и лук, и яблоки, и свекла. Стабфонд заложен сегодня в полном объеме. И уже начиная с декабря по май мы будем в соответствии с графиком планово осуществлять реализацию стабилизационного фонда в розничную торговую сеть и в объекты социальной сферы. Это детские сады, школы, больницы, дома-интернаты. На сегодня, к счастью, никаких срывов нигде нет, все работает в плановом режиме.
Какого-то повышенного спроса на отдельные позиции продукции не наблюдается, потому что в Минске только недавно закончились сельхозярмарки. Покупательский спрос удовлетворялся в полной мере.