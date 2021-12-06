«Стабфонд увеличен в несколько раз». Кочанова и Кухарев оценили объёмы запасов продовольствия

Юрий Трущенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

В 2021 году по сравнению с предыдущими годами стабилизационный фонд увеличен в несколько раз – в 4-5 раз по различным позициям. Это и картофель, это и лук, и яблоки, и свекла. Стабфонд заложен сегодня в полном объеме. И уже начиная с декабря по май мы будем в соответствии с графиком планово осуществлять реализацию стабилизационного фонда в розничную торговую сеть и в объекты социальной сферы. Это детские сады, школы, больницы, дома-интернаты. На сегодня, к счастью, никаких срывов нигде нет, все работает в плановом режиме.