Отстрел разрешён только днём. Что нужно знать тем, кто хочет поохотиться в белорусских лесах?

Новости Беларуси. В Минской области объявлен сезон охоты на лося, оленя и косулю. Отстрел разрешен только днем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При себе обязательно иметь охотничий билет, а также разрешение на оружие.

Всего в регионе насчитывается 53 охотничьих хозяйства. Общая площадь угодий составляет более 3 миллионов гектаров. Самые обширные территории – в Мядельском районе. Богат на леса и Логойский район. Поохотиться сюда приезжают не только белорусы.

Александр Филончик, исполняющий обязанности инженера по охотничьему хозяйству агроэкотуристического комплекса:

Обычно к нам приезжают охотиться за трофеем. Территория всем богата. Есть и лоси, и олени, и косули. Есть у нас и медведи, есть и рыси. Есть и глухарь, есть и тетерев. Сейчас загонная охота практикуется. Каждый выходной проводим загонную охоту. В большинстве ее посещают наши белорусы.