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Отстрел разрешён только днём. Что нужно знать тем, кто хочет поохотиться в белорусских лесах?

06 декабря 2021 13:57
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Новости Беларуси. В Минской области объявлен сезон охоты на лося, оленя и косулю. Отстрел разрешен только днем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При себе обязательно иметь охотничий билет, а также разрешение на оружие.

Отстрел разрешён только днём. Что нужно знать тем, кто хочет поохотиться в белорусских лесах?-1

Всего в регионе насчитывается 53 охотничьих хозяйства. Общая площадь угодий составляет более 3 миллионов гектаров. Самые обширные территории – в Мядельском районе. Богат на леса и Логойский район. Поохотиться сюда приезжают не только белорусы.

Отстрел разрешён только днём. Что нужно знать тем, кто хочет поохотиться в белорусских лесах?-4

Александр Филончик, исполняющий обязанности инженера по охотничьему хозяйству агроэкотуристического комплекса:
Обычно к нам приезжают охотиться за трофеем. Территория всем богата. Есть и лоси, и олени, и косули. Есть у нас и медведи, есть и рыси. Есть и глухарь, есть и тетерев. Сейчас загонная охота практикуется. Каждый выходной проводим загонную охоту. В большинстве ее посещают наши белорусы.

Отстрел разрешён только днём. Что нужно знать тем, кто хочет поохотиться в белорусских лесах?-7

За незаконную добычу копытных животных предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, нарушителю придется возместить вред, причиненный окружающей среде.

# Охота в Беларуси # общество # Фотофакт

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