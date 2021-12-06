29-й день ожидания. Как началась пятая неделя пребывания беженцев на границе?

Новости Беларуси. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент: 29-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе в самом разгаре. В лагере находится игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря.

Ситуация сейчас в лагере достаточно стабильная, морозы крепчают, и сегодня большое внимание было уделено именно сфере здравоохранения. В лагере продолжают работать две кареты скорой медицинской помощи и стационарный медпункт. Мы пообщались с руководством Гродненского областного комитета по здравоохранению, нам сообщили, что сейчас в гродненских больницах находятся порядка 10 детей и 4 взрослых в стационаре, также есть 10 беременных, одна из них находится на 38-й неделе.