29-й день ожидания. Как началась пятая неделя пребывания беженцев на границе?

Новости Беларуси. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Началась пятая неделя, как беженцы ждут решения Евросоюза. Люди продолжают находиться в кризисном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Константин Герцев, корреспондент:
29-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе в самом разгаре. В лагере находится игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря.
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Ситуация сейчас в лагере достаточно стабильная, морозы крепчают, и сегодня большое внимание было уделено именно сфере здравоохранения. В лагере продолжают работать две кареты скорой медицинской помощи и стационарный медпункт. Мы пообщались с руководством Гродненского областного комитета по здравоохранению, нам сообщили, что сейчас в гродненских больницах находятся порядка 10 детей и 4 взрослых в стационаре, также есть 10 беременных, одна из них находится на 38-й неделе.
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В лагере сейчас время обеда, уже солдаты привезли горячую кашу. Также продолжает свою работу военно-полевая баня. Во время обеда логистический центр будет осмотрен сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как уже и сообщалось ранее, предпринимаются все меры по соблюдению требований пожарной безопасности.