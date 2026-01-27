США выкупили американский сегмент TikTok: при чём здесь Трамп и национальная безопасность?

Андрей Лазуткин, политолог:

Сегодня люди уже не пишут и не читают, а смотрят. После пандемии и изоляции социальная сеть TikTok вошла в тройку самых популярных в мире. Людям не хватало других людей. Но куда дальше заведет эта дорожка, лучше всего знают в США. На днях американское подразделение TikTok Штаты выкупили у КНР под давлением и шантажом. Сделка закрыта.

Почему TikTok так популярен? В какой-то момент совпала массовая возможность снимать видео на телефоне, желание провайдеров увеличить трафик, подешевевший интернет, появились новые формы рекламы. Но самое главное, пользователю предложили самую ленивую и простую форму взаимодействия, которая не требует напряжения. Мозгу приятно листать короткие видео, получая удовольствие и не тратя ресурсы на поиск и анализ информации.

Система ищет для вас все сама. Это главная фишка TikTok и главная причина его популярности. На основе предпочтений пользователя рисуется его цифровой портрет. И он гибкий, потому что Сеть постоянно анализирует, что вам нравится и не нравится.

В масштабе страны это инструмент воздействия. Поэтому фейк, сплетня, придуманная новость из вашего региона, любая критика может быстро и бесплатно раскрутиться в миллионные просмотры, что сопоставимо с пиковой аудиторией телевидения.

Американцы это знают лучше всех. Они авторы десятков «цветных революций» по всему миру и понимают, что TikTok никак не модерирует контент с критикой США на территории США. А поскольку в американском TikTok 200 миллионов пользователей, это инструмент прямого воздействия. Поэтому в январе американцы создали с КНР совместное предприятие в США, где у них контрольный пакет акций – более 80 %.