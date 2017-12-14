Прямой эфир

Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости

14 декабря 2017 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская академия музыки отмечает 85-летие. С юбилеем коллектив одного из самых творческих вузов страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы существования в ее стенах создана уникальная школа с особыми традициями в работе с талантами. Академия уже воспитала не одну тысячу выдающихся композиторов, дирижеров, певцов. А ее выпускники известны не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости-1

Накануне для студентов и преподавателей Академии музыки была организована экскурсия по Дворцу Независимости. Будущих музыкантов интересовали буквально все детали: где изготовили такие люстры, в каком зале проходили переговоры Нормандской четверки? Люди искусства едва успевали делать селфи.

Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости-4

Юрий Караев, декан вокально-хореографического факультета Белорусской академии музыки:
Очень интересно. Я думаю, что это прежде всего интересно студентам, которые прикоснулись к тому периоду становления белорусского государства, который нам сегодня и показали, и рассказали.

Преподнесли весьма в доступном и неформальном виде.

Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости-7

Светлана Белая, студент Белорусской академии музыки:
Поражена. Мне безумно понравилось. Особенно приятно, что такая наша экскурсия сложилась в юбилейный год нашей Академии.

Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости-10

К юбилею Академии прошли многочисленные выступления музыкантов, выставки, а также встречи с гостями. Финальным аккордом стал большой праздничный концерт.

# общество # Юбилеи # Фотофакт # Светлана Белая # Юрий Караев

Другие новости рубрики

Все новости
Шапки и шарфы для белорусской делегации на ОИ-2018 пошьют в Пинске
14 декабря 2017 18:10

Шапки и шарфы для белорусской делегации на ОИ-2018 пошьют в Пинске

Радость, счастье как в детстве: как горожане реагируют на новогоднюю иллюминацию в Минске
14 декабря 2017 17:19

Радость, счастье как в детстве: как горожане реагируют на новогоднюю иллюминацию в Минске

«Гэты быў першы этап пачатку рэалізацыі практычнай ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці». 100 лет – I Всебелорусскому съезду
14 декабря 2017 14:31

«Гэты быў першы этап пачатку рэалізацыі практычнай ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці». 100 лет – I Всебелорусскому съезду