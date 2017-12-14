Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости
Новости Беларуси. Белорусская академия музыки отмечает 85-летие. С юбилеем коллектив одного из самых творческих вузов страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За годы существования в ее стенах создана уникальная школа с особыми традициями в работе с талантами. Академия уже воспитала не одну тысячу выдающихся композиторов, дирижеров, певцов. А ее выпускники известны не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Накануне для студентов и преподавателей Академии музыки была организована экскурсия по Дворцу Независимости. Будущих музыкантов интересовали буквально все детали: где изготовили такие люстры, в каком зале проходили переговоры Нормандской четверки? Люди искусства едва успевали делать селфи.
Юрий Караев, декан вокально-хореографического факультета Белорусской академии музыки:
Очень интересно. Я думаю, что это прежде всего интересно студентам, которые прикоснулись к тому периоду становления белорусского государства, который нам сегодня и показали, и рассказали.
Преподнесли весьма в доступном и неформальном виде.
Светлана Белая, студент Белорусской академии музыки:
Поражена. Мне безумно понравилось. Особенно приятно, что такая наша экскурсия сложилась в юбилейный год нашей Академии.
К юбилею Академии прошли многочисленные выступления музыкантов, выставки, а также встречи с гостями. Финальным аккордом стал большой праздничный концерт.