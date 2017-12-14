Мне безумно понравилось: студенты и преподаватели Академии музыки посетили с экскурсией Дворец Независимости

Новости Беларуси. Белорусская академия музыки отмечает 85-летие. С юбилеем коллектив одного из самых творческих вузов страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы существования в ее стенах создана уникальная школа с особыми традициями в работе с талантами. Академия уже воспитала не одну тысячу выдающихся композиторов, дирижеров, певцов. А ее выпускники известны не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Накануне для студентов и преподавателей Академии музыки была организована экскурсия по Дворцу Независимости. Будущих музыкантов интересовали буквально все детали: где изготовили такие люстры, в каком зале проходили переговоры Нормандской четверки? Люди искусства едва успевали делать селфи.

Юрий Караев, декан вокально-хореографического факультета Белорусской академии музыки:

Очень интересно. Я думаю, что это прежде всего интересно студентам, которые прикоснулись к тому периоду становления белорусского государства, который нам сегодня и показали, и рассказали. Преподнесли весьма в доступном и неформальном виде.

Светлана Белая, студент Белорусской академии музыки:

Поражена. Мне безумно понравилось. Особенно приятно, что такая наша экскурсия сложилась в юбилейный год нашей Академии.