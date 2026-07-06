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Как помочь ребенку справиться со страхами? Психолог назвала несколько техник

06 июля 2026 12:49
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Как помочь ребенку справиться со страхами? Психолог назвала несколько техник-1

Маргарита Климович, психолог:
Зачастую у детей в детстве возникает много различных страхов, например, таких как страх темноты, что появится монстр пока он спит в комнате. Дети боятся клоунов или того, что они не смогут адаптироваться в новой компании. Очень хорошо, если вы умеете с детками говорить на эти темы. Есть различные техники, которые помогают ребенку справляться со своим страхом. Например, когда вы этот страх как-то олицетворяете. С детками классно очень работает такая техника, когда они могут нарисовать свой страх, когда ребенок может нарисовать своего монстра и придумать, как он выглядит, тогда он понимает, что он есть, и дальше мы придумываем, что, возможно, этот монстр и не такой страшный.

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# Психология

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