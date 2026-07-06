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Как повысить финансовую грамотность? Пообщались с экспертом

06 июля 2026 13:26
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Финансовая грамотность – это не скучная таблица, а маленький шаг к большому спокойствию. Но с чего начинать, как не скатиться в бесконечную экономию и при этом копить? Оказывается, начинать с учета каждой копейки – не лучшая идея. Это только вызовет тревожность. Специалисты советуют действовать иначе, в первую очередь думать не о тратах, а о себе. 

Как повысить финансовую грамотность? Пообщались с экспертом-2

Анастасия Шляпо, основатель образовательного центра финансовой грамотности:
Грамотнее и правильнее всего при получении абсолютно любого дохода сначала заплатить себе, отложить, а потом уже на оставшееся жить, как получается. Таблички, всевозможные программы для ведения учета нужны только на первоначальном этапе для того, чтобы, в принципе, посмотреть, куда уходят деньги и из какой из статей расхода можно выделить себе для того, чтобы отложить. 

Когда расходы стали понятными, можно идти дальше. И тут на помощь приходит метод, проверенный временем. Простые бумажные конверты. Наш эксперт уверена, первое время деньги лучше держать в руках. Это помогает почувствовать их иначе, нежели просто цифры на карточке. 

Подробности в видео

# Полезные советы # Деньги

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