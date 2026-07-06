Как повысить финансовую грамотность? Пообщались с экспертом

Финансовая грамотность – это не скучная таблица, а маленький шаг к большому спокойствию. Но с чего начинать, как не скатиться в бесконечную экономию и при этом копить? Оказывается, начинать с учета каждой копейки – не лучшая идея. Это только вызовет тревожность. Специалисты советуют действовать иначе, в первую очередь думать не о тратах, а о себе.

Анастасия Шляпо, основатель образовательного центра финансовой грамотности:

Грамотнее и правильнее всего при получении абсолютно любого дохода сначала заплатить себе, отложить, а потом уже на оставшееся жить, как получается. Таблички, всевозможные программы для ведения учета нужны только на первоначальном этапе для того, чтобы, в принципе, посмотреть, куда уходят деньги и из какой из статей расхода можно выделить себе для того, чтобы отложить.

Когда расходы стали понятными, можно идти дальше. И тут на помощь приходит метод, проверенный временем. Простые бумажные конверты. Наш эксперт уверена, первое время деньги лучше держать в руках. Это помогает почувствовать их иначе, нежели просто цифры на карточке.