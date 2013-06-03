Средняя стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь в 2013 году составит 2 млн 450 тысяч

Новости Беларуси. Пока у одних школьников экзамены, у других началась беззаботная пора. Базы отдыха на летних каникулах примут почти 400 тысяч детей. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 200 миллиардов рублей.

По всей стране двери откроют свыше 5,5 тысяч оздоровительных лагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Нафранович, начальник представительства Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Средняя стоимость путевки в этом году у нас будет составлять 2 млн 450 тысяч. Цена путевки, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 36-37%. В прошлом году составляла 1 млн 800 тысяч.

Бесплатно будут отдыхать дети-инвалиды, дети-сироты, дети-инвалиды с сопровождением.