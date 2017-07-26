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Средний балл абитуриента оказался 332: в БГУИР подвели итоги вступительной кампании-2017

26 июля 2017 07:17
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Новости Беларуси. Зачисление первокурсников на бюджетную форму обучения продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, итоги вступительной кампании 26 июля подвели в Университете информатики и радиоэлектроники.

Студентами дневного отделения одного из самых престижных ВУЗов страны в 2017 году стали 1036 абитуриентов. Зачисление на бюджет традиционно проходило открыто, так что мероприятие собрало большое количество будущих студентов и их родителей. Проходные баллы в БГУИР не только выросли, но и побили рекорды 2016 года.

Средний балл абитуриента оказался 332: в БГУИР подвели итоги вступительной кампании-2017-1

Андрей Носевич:
В этом году был очень большой проходной, очень сложно было поступить.

Но я все-таки набрал свой балл, 376, и смог поступить в университет своей мечты.

Средний балл абитуриента оказался 332: в БГУИР подвели итоги вступительной кампании-2017-4

Анастасия Береза:
Очень волновалась и когда сдавала ЦТ, и когда относила документы, и даже когда в последний день ждала последние часы.

Проходной балл на мою специальность – 364 балла, а у меня было 366.

Поэтому мне было довольно страшно, я боялась, что не пройду. Но все сложилось очень хорошо.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
В этом году на нашей улице праздник, мы зачисляем очень сильного, элитного молодого человека – и юношей, и девушек. Самый низкий проходной балл, с которым к нам можно было поступить на бюджет на дневное отделение – 257. А вот сейчас мы задались целью и посчитали средний балл абитуриента. Представьте себе, он оказался 332.

Зачисление на бюджет в ВУЗах страны завершится 28 июля, далее пройдет допнабор.

Пока вакантными в университетах остаются семь мест на дневную форму обучения и еще 16 – на заочную.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Фотофакт # Михаил Батура # Анастасия Береза # Андрей Носевич

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