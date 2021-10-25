Среди первых публика увидит спектакль «Сотников» Василя Быкова. В Минске выбирают лучшую театральную постановку

Новости Беларуси. Сегодня вечером, 25 октября, сцену Национального академического драматического театра имени Горького в Минске займет Брестский театр кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столичной публике покажут спектакль «Сотников» по одноименной повести Василя Быкова. Он уже получил международное признание. Приз «За лучшую режиссуру» постановка получила на фестивале «Белая вежа».

Показ проходит в рамках определения победителей «Национальной театральной премии». Ее лауреатов назовут на нынешней неделе. В претендентах – 33 спектакля 20 театров Беларуси.