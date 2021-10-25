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Среди первых публика увидит спектакль «Сотников» Василя Быкова. В Минске выбирают лучшую театральную постановку

25 октября 2021 06:40
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Новости Беларуси. Сегодня вечером, 25 октября, сцену Национального академического драматического театра имени Горького в Минске займет Брестский театр кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Среди первых публика увидит спектакль «Сотников» Василя Быкова. В Минске выбирают лучшую театральную постановку-1

Столичной публике покажут спектакль «Сотников» по одноименной повести Василя Быкова. Он уже получил международное признание. Приз «За лучшую режиссуру» постановка получила на фестивале «Белая вежа».  

Показ проходит в рамках определения победителей «Национальной театральной премии». Ее лауреатов назовут на нынешней неделе. В претендентах – 33 спектакля 20 театров Беларуси.  

# Театр # общество # Фотофакт

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