«Приоритет технике отечественного производства». В автопарк Вооружённых Сил поступили более 20 новых микроавтобусов

Новости Беларуси. Автопарк Вооруженных Сил пополнили более 20 микроавтобусов МАЗ отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Автопарк Вооруженных Сил пополнили более 20 микроавтобусов МАЗ отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Техника для перевозки людей поступит в Военную академию, силы специальных операций, оперативные командования и подразделения ВВС и войск ПВО.
Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси:
В Министерстве обороны ведется плановая работа по освежению парка автомобильной техники. Приоритет в данном направлении прежде всего отдается технике отечественного производства. Это автомобильная техника МАЗ, различные автомобили Минского завода колесных тягачей, а также легковые автомобили завода «БЕЛДЖИ».
В войска в 2021 году уже поступило более 120 автомобилей. До конца года планируется поставить еще несколько десятков грузовиков и седельных тягачей.