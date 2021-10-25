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«Приоритет технике отечественного производства». В автопарк Вооружённых Сил поступили более 20 новых микроавтобусов

25 октября 2021 06:35
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Новости Беларуси. Автопарк Вооруженных Сил пополнили более 20 микроавтобусов МАЗ отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Приоритет технике отечественного производства». В автопарк Вооружённых Сил поступили более 20 новых микроавтобусов -1

Техника для перевозки людей поступит в Военную академию, силы специальных операций, оперативные командования и подразделения ВВС и войск ПВО.  

«Приоритет технике отечественного производства». В автопарк Вооружённых Сил поступили более 20 новых микроавтобусов -4

Сергей Томчик, начальник автомобильного управления Министерства обороны Беларуси:
В Министерстве обороны ведется плановая работа по освежению парка автомобильной техники. Приоритет в данном направлении прежде всего отдается технике отечественного производства. Это автомобильная техника МАЗ, различные автомобили Минского завода колесных тягачей, а также легковые автомобили завода «БЕЛДЖИ».  

«Приоритет технике отечественного производства». В автопарк Вооружённых Сил поступили более 20 новых микроавтобусов -7

В войска в 2021 году уже поступило более 120 автомобилей. До конца года планируется поставить еще несколько десятков грузовиков и седельных тягачей.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Томчик # Фотофакт

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