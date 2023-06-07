Сразу 7 выпускников гимназии Гродно получили 100 балов по ЦЭ. Возможно ли это без репетиторов?

Новости Беларуси. Гимназия № 10 имени митрополита Филарета в Гродно в 2023 году поставила рекорд по количеству выпускников-стобалльников по результатам централизованных экзаменов. Там их целых семь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем есть и гимназисты с высшими результатами сразу по двум предметам. Скоро им предстоит поступление. А вот для абитуриентов, которые идут в вузы по целевым договорам, горячая пора уже началась во всех смыслах. В этом убедилась Галина Буро.

Сдать ЦЭ на все 100 – умеют, могут, практикуют. 11-классницы 10-й гродненской гимназии показали этим летом высший класс. 100-балльница в квадрате – Ульяна Перелайко. Ее лайк – русский и английский. А сертификаты с высшими баллами не просто подарок к выпускному балу, а результат огромного труда, где роль учителей не переоценить. После получения SMS из РИКЗ первый звонок, конечно, маме.

Ульяна Перелайко, выпускница гимназии № 10 имени митрополита Филарета Гродно:

Я трясущимися руками набрала маму: «Мама, мне пришли результаты». И она такая: «Смотри быстрее!» Я увидела 100, и это, конечно, было очень радостно. С самого начала у меня было 100 баллов. И когда я услышала жалобы от других: «У меня недостаточно высокий балл», «Я считаю, что мне неправильно их посчитали», я очень обрадовалась, что меня эта история не коснулась и у меня не было лишних нервов. А вот Александра Талевич признается: о столь круглом сертификате мечтала, но до конца поверила, лишь когда увидела результат своими глазами. Уверена, успех – как слагаемое нескольких факторов.

Александра Талевич, выпускница гимназии № 10 имени митрополита Филарета Гродно:

Папа мой, скорее всего, считает, что гены. Скорее всего, так и сказал бы. Я думаю, что просто знания, конечно же, помощь постоянная и поддержка родителей, поддержка со стороны учителей. Абсолютно реально подготовиться без репетиторства, у нас в гимназии уж точно. А дальше большие перспективы: Ульяна грезит о факультете международных коммуникаций, Александра еще выбирает между правоведением и лингвистикой. В одном они точно схожи: хотят, чтобы их знания пригодились в родной стране, когда в непростое время иностранный язык дипломатии весом.

– Дорогие выпускники, мы желаем вам удачи на ваших будущих экзаменах.

– Не волнуйтесь, заботьтесь о себе и учитесь! Пожелание актуально, ведь первые выпускники уже сдают вступительные испытания в вузах. Это те абитуриенты, кто поступает по целевым договорам.

Галина Буро, корреспондент:

Оживление сегодня царит возле Купаловского вуза. Здесь стартовали экзамены для целевиков. И таких абитуриентов в вузе 158. Они претендуют на 27 специальностей. Возле университетского корпуса – группа поддержки от родных. Ведь эмоции после экзамена не удержать.

Тема патриотизма в творчестве Толстого и особый стиль стихотворений Есенина не застали врасплох Дарью Жишко. Билет ответила на восемь баллов.

Дарья Жишко, абитуриентка:

Мне кажется, это было с класса четвертого. Я обожала просто учителей, я не знаю, как бы восхищалась ими. Почему решила пойти по целевому направлению – я решила вернуться к себе в родной город. Целевые договоры с абитуриентами заключили десятки организаций из разных регионов: Следственный и Таможенный комитеты, редакции районных газет, учебные заведения. Такие студенты учебные практики будут проходить в своих же организациях.

Александр Каревский, заместитель председателя приемной комиссии, первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

При заключении целевого договора абитуриенты понимают, что отработка после окончания обучения составит пять лет. В принципе, этот срок достаточно оптимальный, на мой взгляд. Поскольку те деньги, которые государство затрачивает на обучение на бюджетной основе для выпускников, должны быть направлены на созидание в тех организациях, которые доверили подготовку нам будущих специалистов.