Лучшую племенную корову выбрали в Беларуси. Какие эталоны красоты у молочных королев?

Новости Беларуси. Безупречный и пропорциональный внешний вид, удои и качественные показатели молока с хорошим содержанием белка и высокой жирностью. На выставке «Белагро» прошел самый зрелищный и уже полюбившийся конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 июня, здесь определили лучшую племенную буренку страны. Какие они – эталоны красоты у молочных королев? Узнавала Арина Верховская.

Здоровое питание, спа-процедуры, музыкальная терапия. Такая красивая жизнь у буренки Снитки уже второй месяц. Именно в этом графике корову готовили к главному конкурсу красоты, который ежегодно проходит в рамках выставки «Белагро». И поскольку буренка с темпераментом, да еще и с тем характером, пришлось несладко и зоотехникам, и доярам. Но вот он – результат. Сегодня Снитка со знанием дела ходит по импровизированному подиуму.

Галина Худицкая, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Снитово-Агро»:

Эта подошла больше всего по всем параметрам. Она сама вызвалась, мы ее тестировали, делали оценку. Вот она прошла, одна-единственная. Она по первой лактации, это ее первая выставка.

На конкурсе представлены лучшие буренки со всех регионов нашей страны. Каждая дает более 30 литров молока в день. Причем только экстра-класса. А значит с маркой качества.

Арина Верховская, корреспондент:

За титул лучшей буренки страны борются 24 конкурсантки. Жюри оценивает не только продуктивность, но и визуальную составляющую. Все как на настоящих конкурсах красоты. В программе есть даже дефиле.

За грациозной походкой участниц наблюдают десятки зрителей. Каждый выход буренок сопровождается бурными овациями и заводными речевками.

– Номер 4. Сицилия самая лучшая.

– По первой лактации. Самая лучшая.

– Самая красивая. Самая счастливая. Мы ее готовили, приложили всю свою любовь, максимум усилий, провели полную диспансеризацию животного. Она 100 % победит!

Глядя на всех, нам кажется, что наша ничем не хуже. Даже лучше! Мы всегда болеем за своих.

Топ-модели лучших хозяйств страны к такой публичности не привыкли. Ажиотаж и фотокамеры буренок пугают. Справиться с волнением помогают те, кто рядом всегда: доит, кормит и заботится о здоровье.

Марина Раковец, оператор машинного доения:

Нашу корову зовут Мишель. Эта корова голштинской породы. Она в сутки дает больше 50 литров молока. Участвуем мы второй год. В прошлом году мы заняли второе место.

Как в этом году настроены?

Конечно на победу! Все мечтают о победе. Мы настроены только на победу. Ну как уже будет, потому что конкурсантки тоже сильные.

Несмотря на такую группу поддержки, финальное слово остается за жюри. Они оценивают буренок по 18 пунктам: от высоты в холке до молочной продуктивности.

Татьяна Павлова, председатель конкурсной комиссии:

Животные очень хорошие в этом году все, экстерьер замечательный, очень трудно выбрать лучшую, потому что разница между ними минимальная.