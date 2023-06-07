Лучшую племенную корову выбрали в Беларуси. Какие эталоны красоты у молочных королев?
Новости Беларуси. Безупречный и пропорциональный внешний вид, удои и качественные показатели молока с хорошим содержанием белка и высокой жирностью. На выставке «Белагро» прошел самый зрелищный и уже полюбившийся конкурс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 июня, здесь определили лучшую племенную буренку страны. Какие они – эталоны красоты у молочных королев?
Узнавала Арина Верховская.
Здоровое питание, спа-процедуры, музыкальная терапия. Такая красивая жизнь у буренки Снитки уже второй месяц. Именно в этом графике корову готовили к главному конкурсу красоты, который ежегодно проходит в рамках выставки «Белагро». И поскольку буренка с темпераментом, да еще и с тем характером, пришлось несладко и зоотехникам, и доярам. Но вот он – результат. Сегодня Снитка со знанием дела ходит по импровизированному подиуму.
Галина Худицкая, зоотехник-селекционер сельхозпредприятия «Снитово-Агро»:
Эта подошла больше всего по всем параметрам. Она сама вызвалась, мы ее тестировали, делали оценку. Вот она прошла, одна-единственная. Она по первой лактации, это ее первая выставка.
На конкурсе представлены лучшие буренки со всех регионов нашей страны. Каждая дает более 30 литров молока в день. Причем только экстра-класса. А значит с маркой качества.
Арина Верховская, корреспондент:
За титул лучшей буренки страны борются 24 конкурсантки. Жюри оценивает не только продуктивность, но и визуальную составляющую. Все как на настоящих конкурсах красоты. В программе есть даже дефиле.
За грациозной походкой участниц наблюдают десятки зрителей. Каждый выход буренок сопровождается бурными овациями и заводными речевками.
– Номер 4. Сицилия самая лучшая.
– По первой лактации. Самая лучшая.
– Самая красивая. Самая счастливая. Мы ее готовили, приложили всю свою любовь, максимум усилий, провели полную диспансеризацию животного. Она 100 % победит!
Глядя на всех, нам кажется, что наша ничем не хуже. Даже лучше! Мы всегда болеем за своих.
Топ-модели лучших хозяйств страны к такой публичности не привыкли. Ажиотаж и фотокамеры буренок пугают. Справиться с волнением помогают те, кто рядом всегда: доит, кормит и заботится о здоровье.
Марина Раковец, оператор машинного доения:
Нашу корову зовут Мишель. Эта корова голштинской породы. Она в сутки дает больше 50 литров молока. Участвуем мы второй год. В прошлом году мы заняли второе место.
Как в этом году настроены?
Конечно на победу! Все мечтают о победе. Мы настроены только на победу. Ну как уже будет, потому что конкурсантки тоже сильные.
Несмотря на такую группу поддержки, финальное слово остается за жюри. Они оценивают буренок по 18 пунктам: от высоты в холке до молочной продуктивности.
Татьяна Павлова, председатель конкурсной комиссии:
Животные очень хорошие в этом году все, экстерьер замечательный, очень трудно выбрать лучшую, потому что разница между ними минимальная.
Победительниц определили сначала в четырех разных категориях, а затем выбрали лучшую буренку из всех. Первой среди конкуренток стала корова по кличке Родина, она представляет хозяйство «Гастелловское» Минской области.