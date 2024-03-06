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Сражения ожесточеннее, чем в Сталинградской битве! Вспоминаем бои за Чаусы

06 марта 2024 18:51
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Они сражались за Родину. 9 населенных пунктов Беларуси в 2024 году удостоены вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». В этом списке Чаусы Могилевской области, где в тяжелых наступательных боях с 1943-го по 1944-й Западный фронт понес огромные потери – свыше 300 тысяч человек.

О сражениях, которые по своей силе превзошли даже Сталинградскую битву, – в материале Юлии Мычки.

Сражения ожесточеннее, чем в Сталинградской битве! Вспоминаем бои за Чаусы-1

Небольшая речушка Проня, что протекает в Чаусском районе, вошла в историю Великой Отечественной войны не так давно. О кровопролитных боях на этих берегах нет ни слова в шести томах истории Великой Отечественной войны, ни в 12-томной истории Второй мировой. И даже спустя 80 лет после Великой Победы мало кому известна подлинная цена «стояния» на Проне. Эти «незнаменитые» сражения солдаты назовут мясорубкой, а участники Сталинградской битвы признавались, что даже там не было так тяжело, как здесь осенью 1943 года.

Сражения ожесточеннее, чем в Сталинградской битве! Вспоминаем бои за Чаусы-4

На высоком западном берегу реки немцы создали мощные оборонительные сооружения. Главная полоса состояла из трех позиций и длилась почти в полкилометра от реки.

Сражения ожесточеннее, чем в Сталинградской битве! Вспоминаем бои за Чаусы-7

Татьяна Федорова, ведущий научный сотрудник Чаусского районного музея:
Незначительно большая речушка Проня протекает в нашем районе – она не давала возможности нашим бойца, бойцам Красной армии взять вот этот небольшой частный район на протяжении девяти месяцев. Бои были очень большие, очень жестокие. Например, с 26 по 28 декабря 1943 года здесь полегли свыше двух тысяч человек.

Сражения ожесточеннее, чем в Сталинградской битве! Вспоминаем бои за Чаусы-10

Три года оккупанты хозяйничали на чаусской земле, не жалея стариков, женщин и детей. Из 174 населенных пунктов они полностью уничтожили 67, частично – 78. В них погибли, были заживо сожжены, расстреляны, повешены более трех тысяч мирных жителей. Их имена хранят эти деревянные страницы книги памяти. Сожженные деревни – отдельная экспозиция музея. Точка, которая болью отзывается даже в самых юных сердцах.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Мычка

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