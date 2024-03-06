Сражения ожесточеннее, чем в Сталинградской битве! Вспоминаем бои за Чаусы

Они сражались за Родину. 9 населенных пунктов Беларуси в 2024 году удостоены вымпела «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». В этом списке Чаусы Могилевской области, где в тяжелых наступательных боях с 1943-го по 1944-й Западный фронт понес огромные потери – свыше 300 тысяч человек. О сражениях, которые по своей силе превзошли даже Сталинградскую битву, – в материале Юлии Мычки.

Небольшая речушка Проня, что протекает в Чаусском районе, вошла в историю Великой Отечественной войны не так давно. О кровопролитных боях на этих берегах нет ни слова в шести томах истории Великой Отечественной войны, ни в 12-томной истории Второй мировой. И даже спустя 80 лет после Великой Победы мало кому известна подлинная цена «стояния» на Проне. Эти «незнаменитые» сражения солдаты назовут мясорубкой, а участники Сталинградской битвы признавались, что даже там не было так тяжело, как здесь осенью 1943 года.

На высоком западном берегу реки немцы создали мощные оборонительные сооружения. Главная полоса состояла из трех позиций и длилась почти в полкилометра от реки.

Татьяна Федорова, ведущий научный сотрудник Чаусского районного музея:

Незначительно большая речушка Проня протекает в нашем районе – она не давала возможности нашим бойца, бойцам Красной армии взять вот этот небольшой частный район на протяжении девяти месяцев. Бои были очень большие, очень жестокие. Например, с 26 по 28 декабря 1943 года здесь полегли свыше двух тысяч человек.