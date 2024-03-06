Контролируешь партнёра. Что может привести к измене?

Чудовище с зелеными глазами – шекспировские сюжеты как никогда актуальны и в XXI веке. Женщины ревнуют мужчин, мужчины – женщин. В народе считается, что это сильнейшее проявление любви, но специалисты рассматривают ревность под другим углом. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Магирани, психолог:

Резонанс в том, на самом деле, что чем больше ты контролируешь своего партнера – лайки, переписки, тем больше сподвигаешь его на то, чтобы он изменил. Почему-то есть такие пары, когда, допустим: женщина – ей все время все изменяют. Что ни партнер, то изменяет. Она сама подталкивает этими действиями. Так же и мужчины тоже. Чем больше мы даем автономность своему партнеру, тем скорее вероятность того, что он не изменит.