Сенаторы проведут единый день приёма в Гродненской области

Встретиться с жителями, выслушать просьбы и предложения, оказать содействие в решении волнующих вопросов: единый день приема граждан проведут 12 сентября сенаторы в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Ивье будет работать председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Встреча состоится в райисполкоме, начало в 11:00. С жителями Кореличей готов пообщаться вице-спикер Сергей Хоменко. В Новогрудке и Мостах прием проведут главы комиссий, которые занимаются вопросами региональной политики и местного самоуправления, а также образования, науки, культуры и социального развития. В Дятлово можно обратиться к председателю Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.