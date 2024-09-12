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Сенаторы проведут единый день приёма в Гродненской области

12 сентября 2024 06:13
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Встретиться с жителями, выслушать просьбы и предложения, оказать содействие в решении волнующих вопросов: единый день приема граждан проведут 12 сентября сенаторы в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы проведут единый день приёма в Гродненской области-2

В городе Ивье будет работать председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Встреча состоится в райисполкоме, начало в 11:00. С жителями Кореличей готов пообщаться вице-спикер Сергей Хоменко. В Новогрудке и Мостах прием проведут главы комиссий, которые занимаются вопросами региональной политики и местного самоуправления, а также образования, науки, культуры и социального развития. В Дятлово можно обратиться к председателю Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам.

Сенаторы проведут единый день приёма в Гродненской области-4

Всего прием проведут 12 сенаторов. Временных ограничений нет. Как показывает практика, некоторые проблемы решаются сразу же. В каждом случае вопрос будет взят на контроль. Слышать людей – главное требование Президента. Александр Лукашенко ориентирует руководителей и депутатов всех уровней на качественное выполнение обязанностей.

# Прием граждан

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