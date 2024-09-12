Максим Рыженков принял участие в открытии форума «Пояс и путь»

Саммит инициативы «Пояс и путь» начал работу в Гонконге. В открытии форума принял участие министр иностранных дел Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе рабочего визита в специальный административный район КНР Максим Рыженков встретился с представителями экономического блока. В центре внимания практические шаги и механизмы наращивания взаимодействия, укрепление контактов по линии деловых кругов. Стороны с удовлетворением констатировали рост объемов торговли товарами и услугами, инвестиционной и деловой активности в этом году. Заинтересованность в более активном задействовании потенциала Беларуси и Гонконга как опорных точек инициативы «Пояс и путь» взаимная.

Также министр иностранных дел посетил музей войны Сопротивления и береговой обороны. Его экспозиция хранит историческую память о борьбе и победе китайского народа над милитаристской Японией и окончании Второй Мировой войны. Перспективные проекты в образовательной сфере и молодежные обмены обсуждались во время встречи с руководством профильного ведомства.