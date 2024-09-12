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Поисковая экспедиция «Днепровский рубеж» началась в Шкловском районе

12 сентября 2024 07:01
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Установить имена и родственников павших героев. В Шкловском районе началась поисковая экспедиция «Днепровский рубеж». На протяжении недели более полусотни добровольцев, а это поисковики из Бобруйска, Могилева, Осиповичей, а также представители 52-го отдельного специализированного батальона Минобороны, будут работать в местах тяжелых боев, которые проходили здесь в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисковая экспедиция «Днепровский рубеж» началась в Шкловском районе-2

10 июля 1941-го в этих краях 53-я саратовская дивизия сражалась с немецким полком. Тогда погибли и пропали без вести сотни советских воинов. Многие родственники до сих пор не знают об их судьбе. Поисковым работам предшествуют месяцы подготовки. Необходимо провести разведку местности, изучить архивы и только затем приступать к работе. В каждой экспедиции участвует и молодежь.

Поисковая экспедиция «Днепровский рубеж» началась в Шкловском районе-4

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Эти ребята, которые работали с нами, были с нами день, два, три на раскопках, на местах боев, они не допустят переписывания истории. И военная археология, раскопки эти, они наиболее достоверный, фактологический материал в истории. Здесь как было в 1941 году, так оно до сих пор и осталось. 

Поисковая экспедиция «Днепровский рубеж» началась в Шкловском районе-6

В этих местах поисковый десант высадился уже второй раз. В мае удалось поднять останки 34 бойцов, медальоны некоторых смогли расшифровать. Благодаря этой кропотливой работе установлены имена 16 человек. Все они оказались уроженцами Саратовской области. Останки защитников днепровского рубежа преданы земле.

Поисковая экспедиция «Днепровский рубеж» началась в Шкловском районе-8

Александр Осипенко, военный комиссар Шкловского района:
Благодарны родственники со всех уголков бывшего Советского Союза. Приезжают, чтобы сказать поисковикам спасибо, поклониться тем местам боевой славы, почтить память своих предков. И, конечно же, в дальнейшем на таких местах устанавливаются обелиски. В нашей стране, как нигде, чтут память и подвиг советского народа. 

Поисковая экспедиция «Днепровский рубеж» началась в Шкловском районе-10

Оксана Куденкова, заведующая сектором культуры Шкловского райисполкома:
Память – это та часть, которую невозможно ни предать, ни забыть. У меня воевал дед. И я хочу, чтобы мой сын никогда не воевал. И это главный посыл того, ради чего мы здесь. 

Поисковики рассчитывают, что экспедиция этого года станет удачной и результативной: имена погибших бойцов обязательно будут установлены. А у дороги Шклов – Белыничи появится памятный знак 53-й саратовской стрелковой дивизии.

# Великая Отечественная война

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