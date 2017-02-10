Эксперты из более 10 стран соберутся в Минске для обсуждения актуальных вопросов противодействия преступности

Новости Беларуси. О борьбе с криминалом – на международном уровне. Для того, чтобы обсудить актуальные вопросы противодействия преступности, 10 февраля в Минске соберутся эксперты более чем из 10 стран: Грузии, Казахстана, Латвии, России, Сербии, Хорватии и других. Встреча пройдет на базе Академии МВД. Эта минская площадка уже не раз становилась местом для поиска эффективных ответов на новые угрозы и вызовы, появляющиеся в мире.

Ежегодное проведение данного научного форума уже стало визитной карточкой нашей страны. Нынешняя встреча приурочена к 100-летию белорусской милиции и посвящена Году науки в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.