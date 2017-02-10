Завтра, 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке. Праздник совсем юный. По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН он отмечается только с прошлого года.

Дело в том, что за последние 15 лет мировое сообщество достигло больших успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку. Но, несмотря на это, представительницы прекрасного пола до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере.

Софья Ковалевская и Мария Складовская-Кюри – пожалуй так и остаются единственными широко известными представительницами прекрасного пола в науке. На эту проблему и хочет обратить внимание Организация Объединенных наций.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ученицы лицея БГУ, представительницы клуба любителей астрономии при минском Планетарии Екатерина Диброва и Марина Максимова.