«Приходит биологическая мама ребёнка». Могут ли воспитатели детского дома препятствовать общению детей и родителей?

Каждый из нас еще в детстве сталкивался с историями взаимоотношений между приемными детьми и родителями – это были те самые сказки, в которых существовала мачеха, падчерица или пасынок. Тема вечная, но, к сожалению, в нашем обществе она получила ярлык противостояния. В то же время быть мамой трудно, но мачехой – еще труднее. По собственной воле никто не хочет ею стать, но иногда приходится. О сложностях, которые могут возникнуть при общении с детьми от предыдущего брака, и о том, как их избежать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Забавская, приемный родитель:

Кровные родители могут навещать своих детей. Тут у мамы очень сложная ситуация, потому что кровный родитель часто обещает ребенка забрать. Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Вы лично сталкивались с такой ситуацией? Татьяна Забавская:

Оля, ты сталкивалась?

Ольга Щурская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа, психолог:

Конечно. Наталья Надольская:

Ольга, расскажите. То есть в вашу семью приходит биологическая мама ребенка, которая ему обещает, что может его когда-нибудь забрать? Ольга Щурская:

У меня сейчас трое детей на воспитании, к которым мама не появляется, приезжает отец. Они еще под госзащитой. То есть там еще будет суд и принято решение, будут их дети изъяты из семьи или все-таки возвращены отцу. Наталья Надольская:

Он с какой целью, я извиняюсь, приезжает? Ольга Щурская:

Он навещает, обязан это делать. Наталья Надольская:

Он должен приехать и приезжает?