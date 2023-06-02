«Приходит биологическая мама ребёнка». Могут ли воспитатели детского дома препятствовать общению детей и родителей?
Каждый из нас еще в детстве сталкивался с историями взаимоотношений между приемными детьми и родителями – это были те самые сказки, в которых существовала мачеха, падчерица или пасынок. Тема вечная, но, к сожалению, в нашем обществе она получила ярлык противостояния. В то же время быть мамой трудно, но мачехой – еще труднее. По собственной воле никто не хочет ею стать, но иногда приходится. О сложностях, которые могут возникнуть при общении с детьми от предыдущего брака, и о том, как их избежать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Забавская, приемный родитель:
Кровные родители могут навещать своих детей. Тут у мамы очень сложная ситуация, потому что кровный родитель часто обещает ребенка забрать.
Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:
Вы лично сталкивались с такой ситуацией?
Татьяна Забавская:
Оля, ты сталкивалась?
Ольга Щурская, родитель-воспитатель детского дома семейного типа, психолог:
Конечно.
Наталья Надольская:
Ольга, расскажите. То есть в вашу семью приходит биологическая мама ребенка, которая ему обещает, что может его когда-нибудь забрать?
Ольга Щурская:
У меня сейчас трое детей на воспитании, к которым мама не появляется, приезжает отец. Они еще под госзащитой. То есть там еще будет суд и принято решение, будут их дети изъяты из семьи или все-таки возвращены отцу.
Наталья Надольская:
Он с какой целью, я извиняюсь, приезжает?
Ольга Щурская:
Он навещает, обязан это делать.
Наталья Надольская:
Он должен приехать и приезжает?
Ольга Щурская:
Конечно, да. Мы как законные представители ребенка не имеем право препятствовать общению с родственниками, родными.
Наталья Надольская:
Как вы считаете, это правильно?
Ольга Щурская:
Я не знаю, это очень сложный вопрос. Знаете, когда ребенок уже пожил какое-то время…
Сергей Парчевский, ведущая ток-шоу:
Адаптировался в коллективе?
Ольга Щурская:
Да. Принимать другой образ жизни, скажем, впитывать в себя среду, в которой он находится – появление этого родителя часто играет такую роль, что у него случается откат назад. Им же нужно общение. Я, в общем-то, воспитываю родителей в таких случаях. Я занимаюсь воспитанием родителей. То есть я им строго запрещаю являться в каком-то виде.
«Для каждого человека мама очень важна». Надо ли рассказать приемному ребенку о биологических родителях – подробнее здесь.